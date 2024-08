Kamala Harris felszólította az amerikaiakat, hogy harcoljanak az országért, amit szeretnek

Beszédet mondott a Demokrata Párt chicagói jelöltállító gyűlésének negyedik napján Kamala Harris alelnök, aki elfogadta a demokraták jelölését, így - bár ez már csak formaság volt - hivatalosan is ő lesz az, aki a párt színeiben megméretteti magát az ősszel esedékes elnökválasztáson.

photo_camera Kamala Harris a Demokrata Párt chicagói jelöltállító gyűlésének negyedik napján.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Kamala Harris félórás beszédében kitért arra, milyen szerepet játszott ügyészi karrierje felívelésében édesanyja mint példakép, illetve megemlékezett egy gyerekkori barátnőjéről is, aki szexuális bántalmazást élt át, ezzel pedig arra ösztönözte őt, hogy harcoljon a bántalmazás minden formája ellen.

Beszédében Harris köszönetet mondott a visszalépő Joe Bidennek, republikánus ellenfelét, Donald Trumpot pedig „veszélyes és komolytalan” embernek nevezte, figyelmeztetve hallgatóságát arra, hogy Trump megválasztásának „rendkívül súlyos” következményei lennének, ezért felszólította az amerikaiakat arra, hogy „harcoljanak ezért az országért, amelyet szeretünk”.

Trumpról szólva kitért a Project 2025-re is, ami a volt republikánus elnök új hivatalos programja. Ezt a Heritage Foundation készítette, érdekessége pedig, hogy maga Trump is igyekszik elhatárolódni tőle. Harris szerint ez egy olyan program, ami a múltba vinné vissza Amerikát, de - ahogy fogalmazott - „mi nem megyünk vissza, hanem új utat tervezünk egy erős és bővülő középosztályra épülő jövő felé, mert tudjuk, hogy Amerika sikeréhez mindig is létfontosságú volt egy erős középosztály.”



Külpolitikai vonalon határozottságot ígért, és szólt az orosz-ukrán háborúról és a Hamász-izraeli háborúról is, utóbbival kapcsolatban kijelentette, hogy mindig ki fog állni „Izrael joga mellett, hogy megvédje magát”, de hozzátette azt is, Gázában „a szenvedés mértéke szívszorító”, emellett a tűzszüneti megállapodást sürgette.

