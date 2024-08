Sinner kirúgta a gyúróját és az edzőjét, akik elvitték a doppingbotrányát

Jannik Sinner, a világranglistát vezető olasz (pontosabban dél-tiroli) teniszező kirúgta a fitneszedzőjét és a gyúróját, akik miatt állítólag pozitív lett a doppingtesztje márciusban. Erről Sinner ügyvédei adtak ki hivatalos közleményt, miután nyilvánosságra került, hogy a férfi tenisz idén legjobb formát mutató játékosának az Indian Wells-i tornán, majd egy héttel később is pozitív lett a doppingtesztje.

photo_camera Jannik Sinner Fotó: DAVID GRAY/AFP

Sinner vérében a klosztebol nevű anabolikus szteroidot mutatták ki. Igaz, kis mennyiségben, de ezért elvileg így is súlyos eltiltás járna, ő mégis megúszta: elfogadták a védekezését, hogy a doppingszer véletlenül került a szervezetébe Giacomo Naldi fizioterapeuta kezelései alatt. A magyarázat szerint a torna előtt Naldi megvágta az ujját, és a sebet Sinner fitneszedzője, Umberto Ferrara tanácsára egy olyan spray-vel kezelte, amiről nem tudta, hogy klosztebolt is tartalmaz, a szer pedig a masszírozások alatt kerülhetett be Sinner szervezetébe.

A felmentő ítélet meglehetősen ellentmondásos, azt többek között a teniszlegenda John McEnroe is bírálta. Mint a botrányról szóló cikkünkben írtuk: Sinner esete nem csak azért kínos, mert egy laikusok számára meglehetősen nehezen hihető indoklással mentették fel, hanem mert erősíti azt a képet, hogy a profi teniszben nem veszik komolyan a doppingvizsgálatokat és eredményüket.