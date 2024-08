Társelnöknek kérte fel az oltásellenes Kennedyt és a putyinista Gabbardot Trump

Donald Trump felkérte az elnökjelöltségtől pénteken a javára visszalépő Robert F. Kennedyt, hogy vegyen részt az elnöki átmeneti csapatában, sőt, legyen annak a társelnöke. Ez egy elég meghatározó pozíció, a csoport tagjainak az elnökváltásnál a személyi kérdésekben fontos szerepük szokott lenni, akár a majdani kormánytagok kiválasztásába is bele tudnak szólni.

Az oltásellenes nézeteiről is ismert Kennedy tavaly hagyta ott a Demokrata Pártot, független jelöltként Biden visszalépéséig akár 15 százalékra is számíthatott, de pénteken beállt Trump mögé. Ezután a Kennedy-család többi tagja elhatárolódott tőle.

photo_camera Robert F. Kennedy és Donald Trump kézfogása Kennedy visszalépése után egy arizonai kampánygyűlésen Fotó: Rebecca Noble / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Rajta kívül Trump egy másik volt demokratát is felkért az átmeneti csapat társelnökségére: Tulsi Gabbard korábban hawaii kongresszusi képviselő volt, 2020-ban indult a demokrata elnökjelöltségért is, akkor még kifejezetten a Demokrata Párt balszéléhez tartozott. Azóta ott hagyta a pártot, ma már Putyinnal szokott rokonszenvezni, megvédte az Ukrajna elleni orosz inváziót is, de támogatja a szíriai Aszad-rezsimet is.



photo_camera A volt demokrata Tulsi Gabbard a republikánus CPAC-on februárban Fotó: ZACH D ROBERTS/NurPhoto via AFP

Bár Kennedy és Gabbard egyaránt volt demokraták, Trump a befogásukkal nem a centrista, bizonytalan szavazókra céloz, hanem az amerikai politika extremitásokra nyitott peremére. Gabbarddal egy oroszbarát putyinista kerül pozícióba, Kennedy kinevezésének pedig leginkább az egészségpolitika és a "gyógyszeripar" gyakran konteós ellenfelei örülhetnek: a sok kanyart bejáró politikus olyan meghatározó kinevezésekbe is beleszólhatna egy Trump-győzelem esetén, mint az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) vagy a Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH).



(New York Times, Financial Times)