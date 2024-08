Úgy költ 600 milliót a kormány, hogy tényleg nem biztos, hogy Budapestre költözik a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség

Egészen furcsa és rejtélyes helyzet alakult ki egy július végi kormányhatározat tartalma körül. Ebben ugyanis a kormány kifejezte, hogy „üdvözli” a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség „szándékát”, hogy a székhelyét Laussane-ból Budapestre helyezze át. Ezért jövőre a szövetség feladatainak támogatásaként 600 millió forintos kiadást kell beépíteni a 2025-ös költségvetésbe, majd 2034-ig minden évben meg kell ezt tenni.

Az a furcsa ebben az egészben, hogy a nemzetközi szövetség döntéséről, esetleges költözési szándékáról egy mondatot nem lehetett találni az interneten, miközben tavaly például a Nemzetközi Úszószövetség döntéséről maga Szijjártó Péter is hangzatos közleményben számolt be.

photo_camera Az ezüstérmes Varga Ádám (hátul) és a bronzérmes Kopasz Bálint a férfi kajak egyesek 1000 méteres versenyének döntõje után a 2024-es párizsi nyári olimpián Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Szóval erős volt a gyanúm, hogy nincs itt még semmilyen döntés a költözésről, ez a 600 millió forintos tétel egyfajta eszköz a kormány kezében, amivel magához édesgeti a nemzetközi szövetséget. Ezt erősítette, hogy a nemzetközi szövetség olyan semmitmondó és terelő választ adott a kérdésemre, amit még a kormány is megirigyelhetne, pedig a magyar szövetségnek könnyebb dolga volt, hiszen elég volt a Honvédelmi Minisztériumhoz irányítania. A tárcától a témában született cikk megjelenése után érkezett meg a válasz, ami végképp alátámasztotta a sejtésemet.

Persze először a már megszokott dicsőítő frázisokat írták le, minthogy „a sportstratégiai alapelvekkel összhangban levő törekvés az, hogy Magyarország sportdiplomáciai szerepének erősödésével együtt a kajak-kenu sportágon belül is egyre meghatározóbb szerepet töltsön be hazánk”. Kitértek a szövetség Budapestre költözésének előnyére is, miszerint „az országimázs és Magyarország sportdiplomáciai szerepének növelését eredményezi, a kajak-kenu sportág jelentőségére, az egészséges életmód és a közösségi sport népszerűsítésében betöltött szerepére tekintettel, továbbá a kiemelt nemzetközi kajak-kenu sport- és sportdiplomáciai események hazai megrendezésének ösztönzése érdekében”.

A lényeg azonban csak ezután, a legvégén következett:

„Miután a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség jelezte a költözési szándékát és a kormány üdvözölte azt, a következő lépésben a kormánynak ki kellett dolgoznia ennek feltételrendszerét. A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség ez alapján tud dönteni arról, hogy ezek a feltételek megfelelők-e a számára és Budapestre teszi-e át a székhelyét”.

Vagyis egyáltalán nem eldöntött tény az, hogy az egyik leggazdagabbnak számító Nemzetközi Úszószövetség után a kajak-kenu szövetség is Budapestre helyezi át a székhelyét. Előbb kíváncsiak arra, hogy mit is tud felkínálni a kormány; a kormányhatározat alapján éves, rendszeres anyagi támogatást már biztos. Az egyébként, hogy a fogadó ország különböző ösztönzőket, mentességeket ajánl fel a szövetségnek, egyáltalán nem ördögtől való dolog, sokkal inkább bevett szokásnak tekinthető. Egy ilyen költözés egyébként a szövetség és a fogadó ország is számára is egyaránt előnyös lehet. Erről bővebben reggeli cikkünkben írtunk.