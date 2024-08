Meghalt egy amerikai profi jégkorongozó testvérpár, miután biciklizés közben elütötte őket egy autó

Biciklizés közben meghalt a Columbus Blue Jackets NHL-csapat 31 éves amerikai jégkorongozója, Johnny Gaudreau és 29 éves öccse, Matthew, miután elütötte őket egy autó csütörtök este.

A balesetet okozó sofőrt őrizetbe vették, a gyanú szerint alkoholt fogyasztott, mielőtt autóba ült.

Johnny Gaudreaut 2011-ben draftolta az NHL-ben szereplő Calgary Flames jégkorongcsapat, majd a 2013-2014-es szezon utolsó fordulójában mutatkozott be az NHL-ben. A következő szezonban már a kanadai csapat alapemberévé vált, be is választották liga legjobb újoncai közé.

photo_camera Johnny Gaudreau Fotó: KIRK IRWIN/Getty Images via AFP

Johnny Gaudreau kilenc szezon után igazolt át a Colombus Blue Jackets-hez. A csapatnál két szezon alatt 161 meccsen lépett pályára. Karrierje során összesen 763 NHL-meccset játszott, ezeken 743 pontot szerzett.

Matthew Gaudreau a keleti parti jégkorong bajnokság (ECHL) profi játékosa volt. Utoljára a Worcester Railers csapatában játszott a 2021-2022-es szezonban. (via bleacherreport.com)