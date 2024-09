Harmony Korine: IShowSpeed az új Tarkovszkij

Harmony Korine, többek között a Gummo és a Spring Breakers amerikai rendezője a Velencei Filmfesztivál sajtótájékoztatóján a legújabb filmje, a Baby Invasion bemutatóján arra biztatta Hollywoodot, hogy kezdje el felkarolni a szórakozás azon formáit, amik átvették az uralmat az ifjúsági kultúra fölött, mint például a videójáték és a streaming.

photo_camera Harmony Korine az Aggro Dr1ft premierjén a 2023-as Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon 2023. szeptember 11-én. Fotó: Kayla Oaddams/Getty Images via AFP

„Ami Hollywoodban történik – és szerintem kezdjük látni, hogy Hollywood kreatívan kezd összeomlani –, az az, hogy a legtehetségesebb és legkreatívabb elmék közül sokakat elveszít a videójáték és a streaming miatt. Az IShowSpeed egy film, Kai Cenat egy film” – mondta Korine, a YouTube és a Twitch két legnépszerűbb személyiségét említve. Hogy ki ez az állandóan ugráló, üvöltöző és mindenre kutyaként ugató IShowSpeed – akit a budapesti ámokfutásán egy darabig mi is elkísértük –, és hogy mi ez a streamerkultusz, arról ebben a cikkben írtunk részletesebben.

photo_camera IShowSpeed kiakad a Döndi Duo zenéjén Budapesten furikázva 2024. július 16-án. Fotó: IShowSpeed/Youtube

Korine, arra utalva, hogy Hollywood urai olyannyira a konvenciókba vannak zárva, hogy elriasztják a fiatal kreatív elméket a hagyományos filmkészítéstől, így folytatta:

„Máshová mennek, mert a film már nem az uralkodó művészeti forma. Mindig is az volt a domináns művészeti forma, de ma már semmi sem lineáris. És így elkezdik elveszíteni az összes tehetséget ezeken a más helyeken, és a film – nem az összes film, de sok film – stagnálni fog, csak hatalmas szellemi tulajdonnal vagy nagyon ritka élménnyel. De IShowSpeed az új Tarkovszkij.”

photo_camera Andrej Tarkovszkij szovjet filmrendező, az Andrej Rubljov, a Solaris, a Sztalker és a Tükör alkotója a 36. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 1983. május 16-án. Fotó: Raph Gatti/AFP

A Baby Invasion Korine második filmje, amelyet a multimédiás tervezői kollektívája, az EDGLRD készített. Az első személyű lövöldözős (FPS) videójátékok által inspirált film középpontjában egy csapat babaarcú avatárral rendelkező zsoldos áll, akik a gazdagok és hatalmasok kúriáinak kirablását tervezek. „A koncepció valójában ebből a pillanatból ered, abból az elképzelésből, hogy az emberek a jövőben vagy akár már most elkezdik livestreamelni a bűntetteiket. És ez most már sok szempontból szórakozás az embereknek” – mondta a rendező.

Korine a sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy a Baby Invasion premierjén bemutatott változat csak egy „alapréteg”, és a teljes verzióban még 3-4 film lesz benne. „QR-kódokat lehet majd beolvasni a telefonnal, és a filmben szereplő más lövészek és játékosok játékaihoz és más perspektívákhoz juthatunk el. Szóval tényleg maga a film, az egész valószínűleg talán 80 órányi film” – mondta.

Korine szerint „a hagyományos filmek eszméje véget ér”. „Továbbra is létezni fognak, de most valami véget ér, és valami születik. És így a filmek, amiket filmeknek nevezünk, megváltoznak, és élményekké válnak, ahogyan képesek vagyunk azokat megtapasztalni” – mondta Korine, aki most egy olyan horrorfilmen dolgozik, ami „a hálószobádban játszódik, és a szereplők a házadban vannak”, de ehhez még építik a technológiát. (Indiewire)