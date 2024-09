Lvivet lőtték az oroszok, többen meghaltak

Hét ember, köztük gyerekek is meghaltak Lvivben a polgármester közleménye szerint, miután az oroszok drónokkal és rakétákkal támadtak a városra. A halottak közt egy csecsemő, két 14 éves kislány és egy bábaként dolgozó nő is van. Több tucatnyian megsérültek, több lakóház is kigyulladt, két iskola pedig zárva tart a támadások miatt.

Krivij Rih városában egy szállodát és lakótömböket találtak el, itt öt ember sérült meg. Az ukrán hadsereg közlése szerint az egész országban légiriadó van érvényben. (BBC)