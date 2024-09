Az együttműködésért cserébe büntetlenséget kapott K. János, az óbudai korrupciós ügy kulcsfigurája

Büntetlenséget kapott az ügyészségi nyomozókkal való együttműködésért cserébe az a K. János, aki az ellenzéki vezetésű óbudai önkormányzatot érintő korrupciós ügyben először adott érdemi információkat a hatóságnak – írja a Telex.

K. Jánosnak cserébe azt kellett tennie, hogy a bűncselekményekről minden információt és a birtokában lévő bizonyítékot átadott a Központi Nyomozó Főügyészségnek. Emellett arra is kötelezték, hogy hazugságvizsgálatnak vesse alá magát, és a lap információi szerint ennek önként eleget is tett. Bár K. Jánost bűnsegédként, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett vesztegetéssel is meggyanúsíthatták volna, együttműködésének köszönhetően az eljárást megszüntették ellene.

A cikk szerint több további érintett is egyezséget kötött már az ügyészséggel, és beszélni kezdett, ők önmagukra, illetve Kiss László DK-s polgármesterre és Czeglédy Gergő MSZP-s alpolgármesterre nézve is terhelő vallomást tettek. Elsőként az ügyészség „koronatanúja”, K. János tett vallomást, még azelőtt, hogy egyáltalán nyomozás indult volna.

K. János 2021 december elején először Mikó István ellen vallott, aki ellen azóta vádat is emeltek. A Telex úgy tudja, K. János már 2021. december legelején felajánlotta a nyomozóknak a teljes körű együttműködést, és már akkor átadott olyan hang- és videófelvételeket, amikkel állításait alátámasztotta. A későbbiekben is vallomásokat tett, és titokban rögzítette az ügy egyik későbbi gyanúsítottjával, P. Gáborral folytatott beszélgetéseit.

K. 2018 elején ismerkedett meg P. Gáborral, aki akkor a kispesti önkormányzat vagyongazdálkodási és városüzemeltetési irodájának vezető munkatársaként dolgozott. K. János egyik cége akkor bontási munkálatokat végzett az önkormányzatnak. P. Gábor felajánlotta K. Jánosnak, hogy a cégével vegyen részt a 2019-es önkormányzati választás kampányához kötődő feladatokban, mondván, hogy a cégének csak szerződnie kell egy olyan céggel, ami egyébként Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik. K. János a cégével aztán az óbudai önkormányzat lapjának a gyártásába is beszállt, állítása szerint ezt az üzletet is P. Gábornak köszönhette.

Az óbudai ügy másik fontos szereplőjével, Kiss László polgármester barátjával, F. Lászlóval és társával K. János szintén P. Gáboron keresztül ismerkedett meg, először az újságkiadás kapcsán. Vallomása szerint F. Lászlóéktól tudta meg, hogy az óbudai önkormányzatnál a polgármester és F. együtt döntenek az önkormányzati beruházásokról, ők választják ki, hogy mely cégek nyerjék az adott munkát. Azt is állította, hogy tőlük tudta meg, hogy az önkormányzat egyes szerződései fiktívek, illetve túlárazottak, és a pénz egy részét visszaosztják a polgármesternek és a résztvevőknek.

K. János állítása szerint 2021 elején F. László megkérte: ha tud olyan céget, amivel papíron szerződhetnének az óbudai önkormányzattal különféle tevékenységekre, akkor szóljon. K. ekkor jelezte F.-nek, hogy egy ismerőse, az N. Márk érdekeltségébe tartozó egyik cég erre alkalmas lenne. Ez már korábban is szerződésben állt az óbudai önkormányzattal, így a kft.-t ismerte F. László és D. Róbert is. K. János abban állapodott meg velük, hogy ismerősének cége a tranzakciók lebonyolításáért a kiszámlázott bruttó érték 9 százalékát tartja meg, míg ő további 1 százalékot. Cserébe közvetít a cég és F. Lászlóék között, valamint átadja F.-nek és D. Róbertnek a cég bruttó árbevételének 90 százalékát, méghozzá készpénzben.

Ahogy a Telex is írja, az egész ügy egyik érdekessége, hogy 2022 márciusában a választási kampány részeként ellenzéki politikusokat célba vevő, eltorzított hangon beszélő, Anonymus néven futó álarcos figura (aki nem azonos az Anonymous nemzetközi hekkercsoporttal) közzétett egy videót, amit K. János titokban készített. A videón látható, hogy K. autójába beül P. Gábor, és készpénzt vesz át tőle. Ez egy olyan felvétel, amit K. János már 2021 decemberében átadott a nyomozóknak. Állítása szerint a felvételek másolatát egy pendrive-on tartotta a kocsijában. Azt mondta, nem sokkal azelőtt, hogy az Anonymushoz került a felvétel, a pendrive-ot ellopták tőle, szerinte akkor, amikor 2022 márciusában elvitte az autóját egy Határ úton található autómosóba.

A cikk szerint a nyomozati iratokból kiderül, hogy a K. János által titokban rögzített beszélgetésekben nem csak az ellenzéki politikusokról hangoznak el kemény állítások. A Telex azt írja, P. Gábor például egy sörözés alkalmával arról beszélt K. Jánosnak, hogy az MSZP-s politikusokat érintő zuglói parkolási botrány „bitang történet”, „annyira bitang, hogy igaz”. Ugyanezen a beszélgetésen Rogán Antal is szóba került a belvárosi parkolással kapcsolatban. A cikk szerint ezek alapján egyértelmű, hogy ha Anonymushoz az összes, K. János által felvett beszélgetés eljutott, akkor az álarcos politikailag „megszűrte” azt.