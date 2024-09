Leváltják Kárpátalja kormányzóját, Viktor Mikitát

A miniszteri kabinet jóváhagyta Viktor Mikita felmentését a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetői tisztségéből. A hírt Tarasz Melnicsuk, az ukrán kormány állandó képviselője a közölte Telegramon, de a döntést az elnöknek még jóvá kell hagynia. Volodimir Zelenszkij 2021 decemberében nevezte ki Mikitát Kárpátalja élére.

Az Ukrajinszka Pravda úgy tudja, Mikita valószínűleg az Elnöki Hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak lesz a helyettese Olekszij Kuleba helyett, aki szeptember 5-én lett Ukrajna Újjáépítési Minisztériumának vezetője.

photo_camera Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója beszédet mond az első magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium avatásán Csepelen 2024. augusztus 31-én. Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Az ukrán politikában óriási mozgások kezdődtek: sok miniszter távozik, köztük a világszerte ismert külügyminiszter, Dmitro Kuleba is. Bár Zelenszkij szeret variálni, most többen is Ukrajna második emberének, Andrij Jermaknak a kezét látják az egészben. (Ukrajinszka Pravda)