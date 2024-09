Összeomlás: Trump kiállt a teljes sajtó elé és 3/4 órán át idézte fel a saját szexuális zaklatási ügyeit, gyakran összefüggéstelenül

photo_camera Furcsa esemény a Trump Towerben. Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Saját stábját is meghökkentő, választási esélyeit jó eséllyel csökkentő, bizarr sajtóeseményt szervezett magának Donald Trump New Yorkban, a saját magáról elnevezet toronyházában. Az sosem fog kiderülni, hogy eleve így tervezte-e, vagy a pillanat hevében váltott témát. Trump ugyanis egy olyan bírósági meghallgatásról érkezett, amit az ellene polgári pert is indító E. Jean Carroll írónő szexuális zaklatási ügyében tartottak. És amin Trumpnak egyébként nem is lett volna kötelező személyesen megjelennie, ám ő megtette.



A bírósági esemény után a zaklatott Trump hét ügyvédjének kíséretében érkezett meg a Trump Towerbe, majd kiállt az összegyűlt tudósítók elé és bár „sajtótájékoztatót” hirdetett meg, egyetlen kérdést sem válaszolt meg, hanem tartott egy 45 perces, gyakran összefüggéstelen monológot, amiben az összes, ellene indított zaklatási ügyet felidézte.

photo_camera Trump saját emberei is így figyelték a műsort. Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Ez mindenkit meglepett, az elnökjelölt saját stábját is beleértve. Trump ugyanis már eddig is aránylag nagy hátrányt szedett össze a női szavazók körében a közvélemény-kutatásokban és a saját szempontjából az elképzelhető leghátrányosabb dolog, ha a szexuális zaklatási ügyei egyáltalán szóba kerülnek. De most egyrészt ő maga ment el a meghallgatásra, majd ő tette ezt az egyetlen témává az eseményen.

Trump egyenként sorra vette az ügyeket, de volt olyan vádolója, akinek annyira elfelejtette a nevét, hogy azt kínosan hosszú másodperceken át kellett keresgélnie a jegyzetei között. Egy másik nőről azt mondta, hogy „szörnyen hangozhat, amit mondani fog”, de az illető nem nézett ki elég jól ahhoz, hogy az exelnök „őt válassza”. Mármint kiválassza megcsöcsörészésre. Egy harmadik vádolója, Jessica Leeds azzal állt elő, hogy Trump egy repülőjáraton nyomult rá. Az elnökjelölt előbb részletesen felidézte, hogy a nő szerint előbb kéretlenül megcsókolta, majd 15 percre rá markolászni kezdte, aztán azt kezdte fejtegetni, hogy „nem lett volna praktikus” így eljárnia, hiszen híres ember, a gépen pedig más utasok is voltak.

photo_camera Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Miközben ügyvédei lefagyott arccal néztek, Trump azt tette, amit a legkevésbé lett volna tanácsos: a szaftos-visszataszító részleteket újra meg újra felidézve beszélt az ügyeiről. Miközben egészen sajátosan védekezett. Carroll azért perelte például be, mert állítása szerint egy luxusbolt próbafülkéjében inzultálta őt. Trump most apróra elmesélte a nő vádjait, majd hosszan magyarázta, hogy az események idején ő annyira baromi híres volt, hogy ha tényleg csak bement volna a Bergdorf Goodman nevű boltba, már az címlapsztori lett volna a New York Post bulvárlap Page Six nevű pletykarovatában.



Trump egyébként annak ellenére szidte vadul Carrolt, hogy a nőnek éppen a korábbi nyilvános gyalázására hivatkozva ítélt meg 83,3 millió dolláros kártérítést a bíróság tavaly.

Trump amúgy sem kímélte az ügyvédeit: monológja közben előbb nyíilvánosan leteremtette őket, mondván, mennyire csalódott bennük, hogy nem sokkal később már „tehetségesnek” tutulálja őket.

(via New York Times)