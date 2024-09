Mostantól nem telefonálhatnak hozzátartozóiknak az orosz hadifoglyok, az ukránok eddig sem tehették

Megvonták az orosz hadifoglyok jogát arra, hogy hazatelefonáljanak, jelentette be Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa egy tévéműsorban. Lubinec szerint sokat vitáztak Ukrajnában az ügyről az elmúlt időszakban, most pedig azt az információt kapta, hogy bár levelet továbbra is írhatnak övéiknek a fogságba esett oroszok, de telefonálni már nem tudnak.

A döntésnek az az oka, hogy egyre több információ érkezik arról, hogy az oroszok kegyetlenül bánnak az ukrán hadifoglyokkal. A biztos szerint a tiltás nem sérti a hadifoglyokkal való bánásmódot szabályozó genfi egyezmény előírásait, hiszen abban csak a levelezés kérdéskörét szabályozták.

A Meduza híre szerint 2024 márciusában az orosz fogságba esett ukrán katonák hozzátartozói petíciót indítottak, amelyben ezt a tiltást kezdeményezték, arra hivatkozva, hogy az övéiknek eleve nincs és nem is volt ilyen lehetőségük. A kezdeményezés megkapta a szükséges támogatást, hogy az ukrán kormány napirendre vegye, Denisz Smihal miniszterelnök azonban akkor azt mondta, a telefonálás jogának fenntartását szükségesnek tartja, hogy az orosz katonák adott esetben kevésbé tartsanak attól, hogy megadják magukat. Így a petíció befogadását első körben elvetették.