A szélsőjobb előretörésére reagálva Németország visszaállítja a határellenőrzést

Az AFD tartományi győzelmei után Németország minden határán visszaállítja a határellenőrzést. Az ideiglenesként kommunikált intézkedés egyelőre fél évre szól, indok az illegális migráció visszaszorítása és az iszlamista terrorizmus elleni védekezés.

Nancy Faeser belügyminiszter erről hétfőn tartott sajtótájékoztatót. "Amíg az új közös európai menekültügyi rendszerrel nem sikerül létrehoznunk az Európai Unió külső határainak erős védelmét, addig a saját országhatárainkon kell tovább erősíteni az ellenőrzéseket” - mondta. "Mindent megteszünk azért, hogy jobb védelmet biztosítsunk az országunkban élő emberek számára."

photo_camera Okmányellenőrzés a német határon Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

Németországban az augusztus 23-i solingeni támadásban egy férfi több fesztiválozót megölt, másikat súlyosan megsebesített. A támadás még inkább felénkítette a már addig is feszült menekültügyi vitákat, néhány nappal később pedig a szélsőjobbos AFD két kelet-német tartományban is győzelmet aratott a választásokon. Nem egész két hét múlva Brandenburg tartománybahn is választások lesznek, Friedrich Merz, a jobbközép ellenzéki CDU vezetője pedig ultimátumot tett a német szövetségi kormánykoalíciónak, hogy radikálisan szigorítsák a bevándorlást és a határellenőrzést.

A Scholz kancellár vezette kormány új biztonsági törvénycsomagot visz a héten a Bundestag elé, szigorúbb fegyvertörvényeket és menekültügyi szabályozást akarnak, és tovább egyszerűsítenék a kitoloncolásokat.

A német határellenőrzés bevezetéséről a belügyminiszter azt mondja, hogy ez nem fog ellentmondani az uniós szabályoknak, de sokak szerint az EU legnagyobb államának intézkedése kikezdheti a schengeni rendszert. A szintén választásokra készülő Ausztria már reagált: Gerhard Karner osztrák belügyminiszter kijelentette, hogy Ausztria nem fogad be senkit, akiket a német határról fordítanak vissza.

(MTI, Spiegel, FAZ)