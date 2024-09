Egy borfesztivál, ahol egyszerűen ott kell lenned

Hazai borászatok válogatott boraival, kiemelkedő gasztronómiai kínálattal és színes kulturális forgataggal vár téged is Magyarország egyik legszebb történelmi helyszínén, a Budavári Palotában szeptember 12. és 15. között a 33. Budapest Borfesztivál. A rendezvény főtámogatója, a SPAR Magyarország jóvoltából akár féláron is eljuthatsz az eseményre.

Ha a SPAR-ban vásárolsz, féláron juthatsz el a Borfesztiválra: 2024. augusztus 29. és szeptember 11. között a SPAR, City SPAR, INTERSPAR áruházakban, vagy SPAR partner és market üzletekben 15 ezer forint feletti vásárlás után a kasszánál egy 50 százalékos kedvezményre jogosító kupont kapsz, amit a Budapest Borfesztivál helyszínén válthatsz be, így a napijegyet féláron kapod.

A rendezvény a vendégek igényei szerint változik, bővül és igyekszik évről évre különleges élményt nyújtani. Idén a már jól ismert kristály kóstoló pohár például nagyobb, szebb és trendibb lesz, hogy a nagyobb űrtartalmának köszönhetően a beltartalma is jobban essen, legyen szó akár egy komplex aromákkal megáldott vörösborról, egy finom borkoktélról vagy egy frissítő fröccsről. Vagy azokról különleges borokról, amiket a SPAR standjánál várnak rád.

A SPAR Magyarország szakértők által válogatott kínálatában olyan borok és pezsgők szerepelnek, amik a hétköznapokon és ünnepeken is nagy élményt jelentenek a borkedvelőknek. Az idei borfesztiválon ízelítőt kaphatsz a SPAR és INTERSPAR áruházak széles borválasztékából. A SPAR standján válogatott borokat, pezsgőt, gyümölcsbort, borkoktélt, sőt, a kínálatban idén újdonságként megjelenő alkoholmentes bort is kóstolhatsz.

A borkóstolás mellett bulizhatsz is: csütörtöktől szombatig neves DJ-k pörgetik a lemezeket nemzetközi hangulatú partit varázsolva a Savoyai teraszon, de pihenni is lehet majd az Oroszlános udvarban kialakított, ízlésesen berendezett pihenő sarkaiban. Itt egy ajándék pohár pezsgő és sajtkóstoló is jár az VIP élményhez, amelyet hangulatos élőzene tesz minden este 7 órától meghitté. A Csikós udvarban található VinAgora Interaktív Bortér elmúlt évi sikerét látva pedig idén tovább bővülő szakmai programok köre már angolul is elérhetővé válik a külföldi látogatók kedvéért és POP-UP borkóstolókkal is színesedik az esemény.

De lesz bőven felfedezni való a hazai ízek és az egzotikus konyhák kedvelőinek is. Lehet osztrigát kóstolni egy pohár champagne mellett, lágyan olvadó francia sajtkülönlegességeket is ki lehet próbálni, ahogy a világ sajtjait, illetve kiváló spanyol vagy sonkákat is lehet kóstolni egy-egy pohár bor mellett. Mindezek mellett pedig klasszikus street foodok és különleges desszertek is várják a borfesztiválra látogatókat.

A SPAR idén nyáron országos tesztet szervezett, ahol sokan meséltek a borfogyasztási szokásaikról: ezek visszajelzések is alakítják a SPAR és INTERSPAR áruházak folyamatosan megújuló borkínálatát. A SPAR évtizedek óta támogatja a hazai borkultúra fejlődését, ezért évről-évre úgy alakítja ki ez irányú termékkínálatát, hogy abban az ország valamennyi borvidékéről legyenek kiváló tételek. Az üzletlánc választékáról a szeptember 5–25. között érvényes SPAR Borkatalógusból is tájékozódhatsz.

Az idei Budapest Borfesztivál díszvendége Georgia lesz, innen származik a legősibb borkultúra, ami 8000 éves múltra tekint vissza. Az itt készített borostyánszínű, héjon erjesztett, magas tannintartalmú natúr fehérborok érdekessége, hogy nagy részüket az évezredekkel ezelőtti technológia alapján készítik a mai napig. Nem kérdés, hogy a borászat bölcsőjeként is emlegetett Georgiának ott a helye a Borfesztiválon. Az ország Borkultúrája iránt érdeklődők minden nap a borrégió hazai szakértője előadásában ismerkedhetnek meg igazán egyedi, karakteres boraival.

Találkozzunk a SPAR standjánál az Oroszlános kapu előtt, ahol a finom italokon kívül szakmai programmal is várunk, és összefuthatsz akár az ország legkitűnőbb borászaival is!

Bővebb információt itt találsz: aborfesztival.hu