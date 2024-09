Schadl György a tárgyaláson nem árulta el, hol van a négy autója, a kisrepülője és a kishajója

A 24 szerint feszült légkörben folytatódott az ítélkezési szünet után a Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és Schadl György, a Végrehajtói Kar volt elnöke főszereplésével zajló korrupciós büntetőper a Fővárosi Törvényszéken.

A lap azt írja, a tárgyalás azzal kezdődött, hogy a bíróság felhívta Schadl figyelmét: a tőle korábban lefoglalt négy autója, kisrepülője és kishajója tárolási helyét még nem közölte, pedig erre többször is felhívták a figyelmét. A bíró figyelmeztette Schadlt, ha nem tesz eleget a felhívásnak, az alkalmas a zártörés bűncselekményének megállapítására.

Schadl erre azt mondta: amiről nem tudja, hol van, arról nem is tud tájékoztatást adni, amiről pedig tud, azt pedig közölni fogja, majd indulatosan azt mondta, valószínűleg többször látott zártörést, mint a tárgyalóteremben bárki.

photo_camera Schadl György a bíróságon 2023. május 16-án. Fotó: Németh Dániel/444

A bíróság most azoknak az önálló bírósági végrehajtóknak a tanúkénti meghallgatását kezdte el, akik a tárgyalás előkészítő ülésén beismerték, hogy kenőpénzt fizettek Schadlnek a kinevezésükért cserébe. A 22 vádlottat felsorakoztató perben 10 ember ismerte be a bűnösségét, köztük 6 önálló bírósági végrehajtó. Őket már jogerősen is elítélték a Fővárosi Ítélőtáblán, de tanúként visszaidézték őket az első fokon zajló eljárásra.