Csütörtökről péntekre a felére csökken a nappali maximum-hőmérséklet

Csütörtökön az Időkép előrejelzése szerint még 30 fok körüli csúcsok lehetnek, viszont nyugat felől már aznap megérkezik a hidegfront, ami miatt pénteken már csak 10-15 fokot mérhetünk (keleten még előfordulhatnak 20 fok körüli maximumok aznap).

Pénteken a hirtelen jött hideg mellett szélre és esőre is lehet majd számítani, és hasonlóan klasszikus, nyálkás őszi idő várható a hétvégén is: szél, eső, 10-17 fokok, szóval mindenki készüljön fel, mert ezt valószínűleg még azok is megérzik majd, akik nem frontérzékenyek.