Gulyás Gergely a kormányinfón: Németország az, aki szétveri Schengent

Bese Gergő atyáról, a NER sztárpapjáról például a Válasz Online írta meg, hogy kormányzati körökben kering róla egy akta, miszerint a dunavecsei plébános melegpartikon vett részt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal. Az egyház ezután felfüggesztette Besét, a Orbán Facebookjáról gyorsan törölték a képeket, amelyeken a pap a Karmelitát szenteli. Szombaton reggel megírtuk, hogy az őt sokat szerepeltető kormánymédia nem terheli az olvasóit a valósággal Bese kapcsán, aztán még Orbán Viktor rögtönzött kötcsei sajtótájékoztatóján is előjött a téma.

Volt még egy másik ügy is: augusztus végén az Egyesült Államokban letartóztattak egy Horváth Bence nevű 46 éves férfit, aki „másokkal együtt összeesküdött amerikai eredetű rádiókommunikációs technológia illegális, engedély nélküli exportálására orosz kormányzati végfelhasználók számára. Aztán a 444-en megírtuk azt is, hogy a férfi a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség moszkvai partner irodáján dolgozott, amit az anyja vezetett. Ezidő alatt üzleteltek is a putyini rezsimmel.