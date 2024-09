Újabb csörte indult Hadházy Ákos és Magyar Péter között a Diákhitel Központ ügyes-bajos dolgai miatt

Hadházy Ákos még tavasszal tekintette meg a Diákhitel Központ szerződéseit, amelyek alapján akkori állítása szerint „egy évi 50 milliárdos csalássorozat” körvonalazódott ki. Emiatt komoly nézetkülönbségek alakultak ki közte, és a Diákhitel Központot korábban vezető, mostanra viszont magát komoly ellenzéki erővé kigyúró Magyar Péter között.

Magyar például lerogánozta Hadházyt, aki cserébe lefideszezte Magyart. Nem sokkal ezután azonban tűzszünetet kötöttek és megállapodtak abban, hogy a témára majd a június 9-i önkormányzati és európai parlamenti választások után térnek vissza.

Hadházy vissza is tért: kétrészes írásban mutatta be, hogy mit talált. Szerdai posztjában jelezte, hogy a Diákhitel Központ szerződéseit szúrópróbaszerűen tekintette meg, Magyar Péterrel pedig a választás előtt és után egy-egy alkalommal találkozott, hogy megvitassák az általa felvetett kérdéseket, a második találkozón pedig a szerinte problémás szerződéseket is átadta Magyarnak.

Szerdán Hadházy Balásy Gyula cégeinek (Lounge Design és New Land Média) megbízásairól írt, ez ugyanis szerinte az egyszerűbb kérdés, mivel „[e]zekről Magyar Péter maga is azt mondta, hogy indokolatlan és korrupt megbízások voltak, amelyekre Rogán Antalék kényszerítették.”

Mai posztjában viszont már azt írja:

„a szúrópróbaszerűen megnézett dokumentumok alapján nem tűnik valószínűnek, hogy Magyar Péter csak Rogán utasítására írt alá felesleges és/vagy túlárazott szerződéseket olyan cégekkel, amelyekről nem sikerült megmagyarázni, miért őket hívták meg a munkára.”



A független országgyűlési képviselő szerint a következő problémák merülhetnek fel a szerződések tanulmányozásakor:

„Ezek a tanácsadói és különféle tanulmányok írásáról szóló szerződések meggyőződésem szerint rendkívül túlárazottnak, de ami nagyobb baj, hogy feleslegesnek is tűnnek.” „Az általam látott megbízások egyik jellemzője, hogy a megbízott cégek profiljából, előéletéből nem érthető, miért pont ők kapták a megbízásokat, korábban semmilyen témába vágó teljesítményük, sőt, komolyabb bevételük nem volt.” „A szerződések többsége kevéssel 15 millió alatti összegről szól. Tudni kell, hogy ez egy olyan értékhatár, ami alatt nem kell közbeszerzést kiírni.” „A szúrópróbaszerűen megnézett szerződések többségére igaz az is, hogy decemberben írták alá, általában nagyon rövid határidőkkel. Előfordult például, hogy Magyar Péter december 3-án aláírta a szerződést, de az online »közvélemény-kutatásnak« december 6-ra készen kellett lennie. Ez akkor szokott történni, amikor a cél nem a felelős gazdálkodás, hanem az év végén megmaradt pénz elköltése.”

A teljes poszt itt olvasható, a hozzá tartozó blogbejegyzés, a további részletekkel pedig itt.

Hadházy Ákos az általa feltárt problémák összegzése után azt írja: „Magyar Pétert az ellenzék fontos tagjának tartom, nincs kétségem afelől, hogy le akarja győzni a Fideszt... A fenti tények azonban olyan újabb kérdő-és felkiáltójelek, amelyek mellett egyrészt nem mehetek el szótlanul. Ezek arra késztetnek, hogy Magyar Péter pártjától távol tartsam magam akkor is, ha szemmel láthatóan tömegek teszik túl magukat a zavarbaejtő részleteken.”

A poszt megjelenése után csupán 26 percet kellett várni, hogy megjelenjen Magyar Péter, és egy (többször módosított) kommentben jelezze: „méltánytalannak és igaztalannak” tartja a Hadházy által leírtakat. Szerinte megválaszolta a képviselő összes kérdését, és azt is elmondta, hogy „a tanulmányokra miért volt szükség, milyen átalakítások, bővítések (új termékek bevezetése) zajlottak ebben az időben a Diákhitel Központban.”

Majd azzal folytatta:

„A sejtetés és más felesleges besározása káros dolog, főleg, ha egy konkurens ellenzéki pártról van szó, amely szemben önökkel 14 év után először valóban képes legyőzni a maffia kormányt és nem csak arról beszél (mint például ön), hogy ilyen szabályok mellett mit miért nem lehet. Képviselő úr, ne FB posztokat írogasson, hanem tegyen feljelentést, ha ön szerint valami jogszabályokba ütközik. Nekem tiszta a lelkiismeretem.”

Kis kitérő, hogy Magyar Péterbe nemrég (sokadjára) szállt bele Gyurcsány Ferenc, aki azon akadt ki nagyon, hogy a Facebook-posztokat meglehetősen gyakorta írogató, és azokban sok mindent sejtető elrejtő Tisza-elnök arra utalgatott, hogy a DK első embere alkoholista.



De vissza a lényeghez! A csörte persze nem állt meg itt, Hadházy is reagált, emígy:

„Ha Ön úgy gondolja, hogy egy büntetőeljárás a megfelelő módszer ezek kivizsgálására, és a nyitva maradt kérdésekre nem kíván nekem válaszolni, akkor természetesen megteszem a feljelentést, ahogy megtettem Tóth Csaba, Horváth Csaba, Gajda Péter és Czeglédi Gergő ügyében is (valószínűleg a sor folytatódik majd még, és lesz DK-s szereplő is a listán).”

Válaszára viszontválasz cikkünk megjelenéséig Magyar Péter tollából nem érkezett.