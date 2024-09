Gyorsan jön a Duna: percről percre az évtized árvízéről

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hétfőn reggel arról posztolt, hogy a honvédség is részt vesz az árvízi védekezésben. Példának azt hozta fel, hogy már elindították Szentestől Pilismarótra a PTSZ-M lánctalpas kétéltű járműveket.

Ezzek a Táltosnak becézett, kiváló dizájnú, a Csillagok háborúja tervezőit is megihlető szovjet harci járművek arra jók, hogy a legvadabb körülmények között is képesek komoly rakományokat vízen szállítani. Egy Ural teherautó is felfér rájuk, 10 tonna terhet elvisznek vízen, sőt vízi utánfutó is kapcsolható hozzájuk. Éppen ezért régóta népszerű árvízi mentőeszközök, a Katasztrófavédemelnek is vannak Táltosai.