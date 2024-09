Halad lefelé az árhullám, Budapesten szombat estére várható tetőzés

Budapest felkészült az árhullámra, de a neheze most jön - írta ki a Facebookra a főpolgármester.

Jelezte azt is, hogy a munkálatokat még a tetőzés előtt befejezték:

A fővédvonalon 9 méteres magasságig épültek ki a szükséges helyeken az ideiglenes gátak. A védművek kiegészítő megerősítését is elvégezték kollégáink a biztonság fokozása érdekében. A Fővárosi Csatornázási Művek figyelőszolgálata szüntelenül járja a gátakat, ha szükséges, készenléti egységeink azonnal bevethetők. A Fővárosi Vízművek szakemberei is éjjel-nappal figyelemmel kísérik az árvíz alakulását. Mától lezárják a metró Batthyány téri állomását, a szerelvények csak áthaladnak a megállón, le- és felszállni nem lehet. A metróállomás lezárásának idején a 39-es busz vonalán a Széll Kálmán tér és a Batthyány tér között sűrűbben indulnak a járatok, és csuklós buszok is közlekednek ezen a vonalon.Le kellett zárni a III. kerületi Pók utcát is a Szentendrei út felől, ez a korlátozás a 106-os busz útvonalát érinti.