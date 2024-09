Paksnál az árhullám, a Duna felső szakaszain már a helyreállítási munkálatokra készülnek

„Az árhullám tetőzése előbb érkezett. Ma már elmondhatjuk, hogy a közelmúltban végrehajtott árvízi beruházások beteljesítették feladatukat, az elmúlt hetek felkészülése is sikeresnek bizonyult” – írja Karácsony Gergely Facebookon. A főpolgármester megköszönte mindenkinek, aki részt vett a budapesti védekezésben, és azoknak is, akik az árhullám elvonulásával segíteni fognak a helyreállítási munkálatokban. Karácsony ígéri, hogy az új önkormányzati ciklusban is kiemelten fognak foglalkozni az árvízvédelem erősítésével.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

„A munka természetesen még nem fejeződött be, csak most egy kicsit fellélegezhetünk. Napokon belül új feladatunk lesz: fel kell készülnünk a helyreállításra” – írja Karácsony, aki arra kéri kollégáit, hogy mindent tegyenek meg, hogy a budapestiek mihamarabb visszakaphassák a közutakat, köztereket, közlekedési útvonalakat, a villamosvonalakat, a metrómegállót. Azon dolgoznak, hogy az M2-es metró állomását a hét első felében megnyithassák, a H5-ös HÉV a jövő hét második felében elindulhasson, és hogy addigra már a villamosok is a teljes vonalon járhassanak.

„Legalább két dolgot meg kell tanulnunk ebből az árvízből is. A klímaváltozás valósága rárúgta az ajtót a városra. Pár hete még a hőhullámoktól szenvedtünk, most az árvizek ellen védekezünk” – írja a főpolgármester, aki szerint erősíteni kell a városban a klímaváltozással szembeni ellenállóképességet.