Már 955 milliárd forintos gondot okoz a kormánynak, hogy nem költekeznek a magyarok

Már az előzetes adatokból kiderült, hogy augusztusban a költségvetés rekordot jelentő, 414 milliárd forintos hiánnyal zárt, amivel együtt az idei év eddig eltelt részében 2857,7 milliárdos deficit jött össze. Ez az eredeti hiánycélhoz képest 300 milliárddal több már, de ha a tavasszal megemelt 4000 milliárd forinthoz viszonyítunk, akkor sem túl jó a helyzet, hiszen a 71,4 százalékos teljesülés, több, mint, ami időarányosan elvárható lenne.

Ezért a Pénzügyminisztérium a szeptember eleji közleményében már sejtette az újabb kiigazítások lehetőségét, ami múlt pénteken egyébként meg is érkezett egy 130 pontos csomag formájában. Bár a tárca azt írta, a mostani költségvetési helyzet szezonális folyamatokra vezethető vissza, hiszen ilyenkor az áfabevételek alacsonyabb szinten alakulnak, a dupla családi pótlék emelése pedig pluszterhet jelent, ez minden egyes évben így van. A korábbi években mégsem érkezett ennyire pocsék augusztus havi adat a költségvetés állapotáról.

link Forrás

Az viszont tény, hogy – ahogy az idei év eddig eltelt részében is jellemző volt – az áfabevételek tényleg komoly gondot okoznak. Olyannyira, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nyilvánosan értetlenkedni kezdett azon, hogy a lakosság a reálbérek emelkedése ellenére sem fogyaszt úgy, ahogy kellene. Ez pedig nem segít sem a gazdasági növekedésnek, és bár külön nem említette meg, de nyilvánvalóan a költségvetésnek sem tesz jót az elmaradó áfabevételek miatt.

Pedig a kormány az idei költségvetés tervezése során nagyon optimista volt, a tavaly túltervezett bevételekre még rátett egy lapáttal és 6981 milliárd helyett 8574 milliárd forinttal számolt az áfasoron.

Az elmaradó fogyasztás és a túltervezés eredményeként augusztus végén még csak az előirányzat 55,5 százaléka folyt be a költségvetésbe, miközben egy évvel ezelőtt is jobban állt az előirányzat, akkor 62,5 százalék már beérkezett az államkasszába.

Forintosítva mindez azt jelenti, hogy 955,5 milliárd forint hiányzik az államkasszából csak az áfasoron.

Emellett a jövedéki adóban már csak minimális, 44 milliárdos elmaradás látszik az időarányoshoz képest, a gazdálkodói szervezetek befizetései pedig 140 milliárddal vannak elmaradva, miközben a lakosság részéről tökéletesen érkeznek a pénzek az államkasszába. Ezen a soron csupán 9 milliárd hiányzik az időarányos megfeleléshez.

Elmaradó bevételek mellett túlköltekezik a kormány

Miközben a bevételek alakulása nem kedvező, úgy költekezik a kormány, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Erre a leggyakrabban említett és egyébként legnagyobb költségterhet is jelentő példa a repülőtér visszavásárlása, amire mintegy 1200 milliárd forintot fordított a kormány. Persze ugyanígy az is megkérdőjelezhető, hogy miért kellett 1 milliárd eurós hitelt felvennie a kormánynak Kínától, aminek a felét kölcsönadja Észak-Macedóniának. A válaszok ismerhetők: a repülőtér visszavételére most nyílt jó alkalom, az uniós bevételeket pedig kínai kölcsönnel próbálja meg pótolni a kormány.

Az viszont már inkább tervezési hibának látszik, amennyire alulbecsülték a kamatkiadásokat. Pedig tudható volt, hogy idén súlyos pénzeket kell kifizetni a lakosságnak a Prémium Magyar Állampapírok után.

link Forrás

Augusztus végére a tervezettnél időarányosan 346 milliárddal többet, 2413 milliárd forintot fizettek ki kamatkiadásként, már az előirányzat közel 78 százalékát elköltötték ezen a soron.

Az állami vagyonnal összefüggésben is már többet költöttek, mint egész évben akartak, 534 milliárd helyett 782 milliárd forintot, a túlteljesülés hátterében tőkeemelés áll. Ez pedig a repülőtér megvételével lehet összefüggésben, bár a Pénzügyminisztérium tájékoztatója erre nem tér ki. Nagyon sokat költenek a költségvetési szervek is, amit a tárca a béremelésekkel szokott magyarázni. Ezen a soron az időarányosnál 742 milliárd forinttal többet költöttek már, a teljesülés augusztus végén 76,9 százalékon állt, vagyis könnyen előfordulhat, hogy itt is jóval többet fog az állam költeni, mint azt eredetileg tervezte volna.