Orbán bemutatja a tervét

Orbán Viktor egy olyan évben mutatja be a Nagy Tervet – ami a kedd esti tévényilatkozata alapján a versenyképességnek adna egy lökést –, amikor bő hét hónap alatt háromszor módosították lefelé a gazdasági növekedési előirányzatot, és még lehet, hogy még most sem vagyunk, a tervekben sem, a gödör alján.

Az évet a kormány még úgy kezdte, hogy idén 4 százalékkal fog nőni a GDP.

Miután március végére lényegében összeomlott a költségvetés – az államháztartási deficit három hónap alatt elérte az egész évre tervezettet –, április elején Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, hogy 2,5 százalékra módosították az előirányzatot.

Aztán a második negyedévben lelassult a gazdaság, az előző negyedévhez képest csökkent is a GDP, de éves alapon is csupán 1,3 százalék volt a bővülése (és az elsőben is csak 1,7 százalék). Ezek után nyáron Varga már csak 1,8-2,2 százalékos növekedést prognosztizált, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter még 2,2-2,3 százalékot.

Ehhez képest az MNB keddi gazdasági előrejelzésében már csak 1-1,8 százalékos éves növekedés szerepel.