Égési sérülésekkel kezelik a „fekete náci”, transzpornóért lelkesedő kormányzójelöltet

Másodfokú égési sérülésekkel kezelik Mark Robinsont, észak-karolinai republikánus kormányzójelöltet, miután pénteken, az egyik kampányrendezvényén megsérült, írja a BBC. Az eset pár nappal azután történt, hogy felmerült, hogy a jelölt több mint egy évtizeddel ezelőtt szélsőségesen rasszista megjegyzéseket tett egy pornóoldalon.

Robinson egy Mount Airy-i kamionos kiállításon lépett fel, amikor megsérült, írta Mike Lonergan kampányszóvivő egy közleményben. „Jó hangulatban van, értékeli a jókívánságok áradatát, és izgatottan várja, hogy szombat reggel a tervek szerint visszatérjen a kampánykörútra” – tette hozzá. Arra azonban, hogy hol és hogyan keletkeztek a sérülések, Lonergan nem tért ki.

Az eset pár nappal azután történt, hogy a CNN megírta, hogy Robinson több mint egy évtizeddel ezelőtt egy pornóoldal üzenőfalán tett közzé megjegyzéseket, amikben többek között „fekete nácinak” nevezte magát, kiállt a rabszolgatartás mellett, sőt elmondta, hogy ha lehetne, ő maga is tartana párat. Elmesélte azt is, hogy 14 évesen uszodák zuhanyzójában kukkolt nőket, és erről felnőttként is sokat fantáziált. És mivel Robinson a republikánusok kőkonzervatív jobbszárnyához tartozik, többek között élesen ellenzi, hogy az állam elismerje és jogokkal ruházza fel a transzneműeket, épp ezért nyilván az a korábbi kommentje is nagy érdeklődést váltott ki, amiben kifejti, hogy mennyire szeret transzpornót nézni, és hogy ő maga „perv”, azaz perverz.

Robinson, akit 2020-ban Észak-Karolina első fekete alkormányzójává választottak, „bulvárhazugságnak” nevezte a cikkben leírtakat, és tagadta, hogy a kommenteket ő írta.

I wanted to take a minute to address the latest outrageous lies coming from my opponent’s dishonest campaign: #ncgov #ncpol pic.twitter.com/RtteVUiozr — Mark Robinson (@markrobinsonNC) September 19, 2024

Napokkal az ügy kirobbanása után, kampányfőnöke, kampányfőnök-helyettese, pénzügyi igazgatója és vezető tanácsadója lemondott.

Robinsont korábban Donald Trump is nyíltan támogatta, és úgy hivatkozott a kormányzójelöltre, mint „Martin Luther King szteroidokon”. A CNN cikke óta azonban ő sem mutatkozott nyilvánosan a republikánus elnökjelölttel. Amikor megkérdezték tőle, hogy visszavonja-e támogatását, azt mondta az újságíróknak: „Nem ismerem a helyzetet”.