Izgalmas szezonnyitó: Orbánnal indul a parlament őszi ülésszaka

Magyarország kormánya nemzeti kormány, tehát szükségszerűen szuverenista is, mondta Orbán, aki szerint fontos és szép dolog a nemzetközi együttműködés, de tudjuk, hogy csak magunkra számíthatunk. A nyakunkra mindig a nemzetközi térből hozták a bajt, és csak a nemzeti ellenállás tudta megoldani a problémákat, mondta. Németországban ez máshogy megy. Hol nyíltan, hol titokban törekednek a szuverenista nemzetek korlátozására. A nyílt támadásokat könnyebb felismerni, ilyen zajlik az Európai Parlamentben is. A titkos támadásokat nehéz felismerni, de felismerik, mint ahogy tették a Reuters esetében is. A kormány minden eszközt be fog vetni a szuverenitás megvédése érdekében.