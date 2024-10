Szijjártó Péter bekérette az oroszbarátságot kritizáló német nagykövetet

Miután Julia Gross német nagykövet szerda este a Vigadóban a hosszan bírálta Magyarország oroszbarát politikáját, majd Orbán Balázs megadósról szóló szavai miatt közös demarsot is kiadott a francia nagykövettel, Szijjártó Péter bekérette csütörtök délutánra.

„Németország budapesti nagykövete tegnapi beszédében hazánk szuverenitását sértő módon, súlyosan beavatkozott Magyarország belügyeibe. A hazánkban szolgáló nagykövetektől minden esetben elvárjuk a tiszteletet, ezért a nagykövet beszéde teljességgel elfogadhatatlan” - írta a külügyminiszter az oldalán.

photo_camera Szijjártó Péter és Rogán Antal a geszti kormányülésen Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Egyébként amikor az orosz tizenegyedikeseknek írt történelemkönyv egyik verziójában CIA-s kavarásként mutatták be az 1956-os forradalmat, ahol lázadó radikálisok, a fasiszta Magyarország volt katonái fogtak fegyvert, Szijjártó nem akarta bekéretni az orosz nagykövetet. Amikor ezt számonkérték rajta, azt mondta: „Vannak olyan ügyek, amelyekről mi még csak vitázni sem vagyunk hajlandóak. Magyarország történelmét, a magyar embereket, a magyar emberek szabadságvágyát mindenkinek tiszteletben kell tartania. 1956, az akkori forradalom a magyar történelem egyik legdicsőbb pillanata, amikor a magyar emberek a saját szabadságuk, az ország szuverenitása érdekében az életüket is odaadták. Soha senkivel nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk hajlandók még csak vitázni sem erről.Még csak vitázni sem vagyunk hajlandók erről.”