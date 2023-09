Szijjártó a svéd nagykövetet még bekérette, amikor 56-ot emlegette, az orosz nagykövettel nem akar vitázni

A magyar külügyminisztert pénteken megkérdezték, miért nem hívatta be az orosz nagykövetet, miután az orosz tizenegyedikeseknek írt történelemkönyv egyik verziójában CIA-s kavarásként mutatták be az 1956-os forradalmat, ahol lázadó radikálisok, a fasiszta Magyarország volt katonái fogtak fegyvert, és rengeteg gyilkosságot követtek el, sorkatonák is brutális mészárlások áldozatai lettek.

Azt a Szijjártó Pétert kérdezték erről, aki 2018-ban éppen azért kérette be Svédország nagykövetét, mert a svéd külügyminiszter arra emlékeztette őt, hogy 1956-ban Svédország lelkesen fogadott be magyar menekülteket. A svéd miniszter szerint elvárás lenne, hogy Magyarország ugyanilyen módon vállaljon felelősséget az EU közös menekültpolitikájában. Ezen akkor Szijjártó annyira felhúzta magát, hogy ilyeneket mondott: „A svéd migrációs miniszter egyenlőségjelet tett az 1956-os magyar menekültek és az illegális bevándorlók közé. Aki ilyet tesz, az történelemhamisítást követ el.”

Ehhez képest amikor hazugságok jelennek meg egy orosz tankönyvben, a Barátságért kitüntetést Szergej Lavrovtól megkapó külügyminiszter nem akar vitázni. A be nem kéretést firtató kérdésre ezt válaszolta:

„Vannak olyan ügyek, amelyekről mi még csak vitázni sem vagyunk hajlandóak.

Magyarország történelmét, a magyar embereket, a magyar emberek szabadságvágyát mindenkinek tiszteletben kell tartania. 1956, az akkori forradalom a magyar történelem egyik legdicsőbb pillanata, amikor a magyar emberek a saját szabadságuk, az ország szuverenitása érdekében az életüket is odaadták.

Soha senkivel nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk hajlandók még csak vitázni sem erről.

Még csak vitázni sem vagyunk hajlandók erről.

1956-ban a forradalmárok hősök voltak. Magyar hősök, a mi hőseink, akiknek köszönhetjük részben, hogy néhány évtizeddel később a szabadság eljött, és nekünk, a mi nemzedékünknek már ez megadatik.

Tehát erről a kérdésről még csak vitázni sem vagyunk hajlandók.

1956 a magyar történelem egyik legdicsőbb pillanata. Minden magyar ember, aki akkor kiállt Magyarország szabadságáért, hős. Minden ezzel ellentétes minősítgetést kikérünk magunknak, visszautasítunk.