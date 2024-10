Egyszerre támadták Gázát és Libanont a háború egyéves évfordulóján

A gázai háború egyéves évfordulóján Izrael-szerte megemlékezéseket tartanak, de ahogy a Guardian is írja, mindeközben a háború, amit a Hamász fegyvereseinek támadására indítottak válaszul, két fronton is eszkalálódik: Libanonban és a Gázai övezetben súlyos bombatámadásokkal és tömeges evakuálási parancsokkal, miközben egyre nagyobb az esélye egy Irán elleni megtorló légicsapásnak is. Vasárnap az iráni reptereken már törölték az összes járatot, később azonban feloldották a korlátozásokat, miután „biztonságos körülményeket biztosítottak”.

photo_camera Bejrút október 6-án Fotó: BRUNO THEVENIN/Anadolu via AFP

Izrael hónapok óta először tankokat küldött Gáza északi részére, körülvették a dzsabáliai menekülttábort, és csapások értek egy mecsetet illetve egy iskolát, ahol 24 ember meghalt, közel 100 pedig megsebesült. Izrael újabb evakuálási parancsot adott ki a Gázai övezet egész északi részére, ahol több százezer civil tartózkodik, egy katonai szóvivő a Hamász elleni háború „új szakaszáról” beszélt.

Vasárnap késő este Bejrút déli külvárosait is újra izraeli rakétacsapások érték. A Guardian azt írja, az izraeli támadások a Hezbollah fellegvárának számító területen olyan ütemben folytatódtak, hogy a területre napok óta nem tudnak bejutni a mentőalakulatok.

Hétfőn reggel a Hezbollah is közölte, hogy célba vettek egy izraeli katonai támaszpontot Haifa közelében: az izraeli média szerint 10 ember megsérült, néhány épület pedig megrongálódott. A dél-izraeli Negev-sivatagban fekvő Be'er Sheva központi buszpályaudvarán pedig meghalt egy nő és 10 ember megsebesült egy feltételezett terrortámadásban: a 29 éves elkövetőt a rendőrség lelőtte.