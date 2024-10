„Ott maradni szinte biztos halállal lenne egyenlő” – helyszíni beszámoló a floridai városból, ami az évszázad viharára készül

Az előrejelzések szerint az évszázad vihara közeledik éppen Florida felé: a legerősebb, ötös erősségű kategóriájú Milton hurrikán (helyi idő szerinti) szerda este érheti el az állami nyugati partját, helyenként akár 270 kilométer per órás szélviharral.

Az államban több millió embernek kellett elhagynia otthonát, és súlyosbítja a helyzetet, hogy a négyes erősségű Helene hurrikán pár héttel ezelőtt csapott le az államra, súlyos károkat okozva. Floridából keresett meg minket olvasónk, Ádám, aki feleségével nászútra és családlátogatásra érkezett az államba, a nagymamája és több rokona ugyanis amerikai, Clearwater városában élnek, Tampa közvetlen közelében.

Ádám az elmúlt pár napban naplószerűen rögzítette a történéseket, ezeket a feljegyzéseit küldte el nekünk. Kedden már világosan látszott, hogy a Milton éppen Tampát és a közelében fekvő Clearwatert találhatja telibe, Tampa polgármestere ekkor már arról beszélt, hogy aki úgy dönt, hogy az evakuációs zónában marad, az meg fog halni.

Ádámék is egy érintett területen lévő épületben voltak, ami ugyan a kinn élő rokonai szerint biztonságos, mert régiépítésű betonépület, ráadásul a második emeleten laknak, de ennek ellenére úgy döntöttek, hogy megnézik a közelben lévő óvóhelyet, végül pedig egy másik épületbe költöztek el. Kedden főleg még csak a felkészülés jeleiből lehetett látni, hogy valami közeleg: kicsit hűvösebb volt a megszokottnál (ami éjjel is csak 23 fokot jelent), sok ablakot bedeszkáztak városszerte, de a boltokban kapható volt minden, és a benzinkutak többségén is sima volt a kiszolgálás.

photo_camera Fotó: SAUL MARTINEZ/Getty Images via AFP

Mint Ádám írta, múlt hét pénteken érkeztek meg Floridába, akkor már a Helene hurrikán elment, de óriási pusztítást hagyott hátra: rengeteg házat öntött el a víz, mindenhol halmokban állt a törmelék, a kidobott bútorok. És a Milton közeledtével ez jelenti az egyik legnagyobb veszélyforrást: helyben attól tartanak, hogy ha a törmeléket és szemetet felkapja a szél, akkor azt aztán lövedékként fogja szétdobálni mindenfelé.

„Törmelék és szemét alatt itt mosógépet, kanapét, deszkákat, gipszkarton darabokat, TV-t és minden olyat kell elképzelni ami a vízzel elöntött házakból kikerült az előző (Helene) hurrikán után. Ezek óriási halmokban állnak házak százai, talán ezrei körül. Ez azért történt mert a Helene hatalmas árvizet okozott azáltal hogy a szél óriási mennyiségű tengervizet duzzasztott fel ami sok házat derékig-mellig érő vízzel árasztott el” – írta erről Ádám, akinek a nagybátyja is így járt: két autójuk is totálkáros lett, ahogy a házuk földszinti része is teljesen elázott, benne a konyhával és a háztartási gépekkel. Ők kedden el is hagyták a várost, és Orlandóba utaztak, mert a házukban Ádám szerint öngyilkosság lett volna maradni.

photo_camera A Milton hurrikánról készült műholdkép Fotó: HANDOUT/AFP

A problémát súlyosbítja, hogy az önkormányzatok nem voltak felkészülve ekkora mennyiségű törmelék elszállítására, és sok magánúton nincs is ilyen kötelezettségük, ezért a tulajdonosok feladata lenne, akik viszont most nyilván képtelenek ezt ennyire gyorsan megoldani. Ezért mint Ádám írja, a lakók most otthagyják az egészet és menekülnek: a Helene 150 kilométerre a parttól haladt el a tenger felett északra és így okozott ekkora pusztítást, míg Milton a floridai félszigetet keresztben átszeli, végig haladva gyakorlatilag a teljes félszigeten.

„Akiknek Helene elöntötte a házát annak Milton el is fogja vinni: az ott lakókat kitelepítették, mert ott maradni szinte biztos halállal lenne egyenlő.”

„Clearwater nagy része már most is úgy néz ki mint egy háborús övezet, de a hét végére mi lesz, azt elképzelni sem tudja senki” – írta Ádám, aki szerint ennek ellenére az emberek nem pánikolnak: az önkormányzatok sorra nyitották meg az óvóhelyeket, ahova háziállatokat is lehet vinni.

A városban folyamatosan figyelik a Miltonnal kapcsolatos híreket: kedden például azt jelentették a hatóságok, hogy a hurrikán legyengült, négyes erősségű viharrá, de közben jelentősen megnőtt a kiterjedése, és számítani lehetett arra is, hogy mire partot ér, visszaerősödik ötös szintű viharrá.

Mint Ádám írta, a szél mellett a másik potenciális veszélyforrás a viz: a szél óriási árhullámokat emel és ehhez hozzájön a rekord mennyiségű eső: Tampa és Orlando térségében 8-12 hüvelyk (200- 300 mm) esőt várnak szerdán, ami öthavi mennyiség egyetlen nap alatt. Tampa történelmében ez lenne a második legcsapadékosabb nap a feljegyzések kezdete óta. Az árvizek az előrejelzések szerint 20 millió, az árhullámok 5 millió embert érintenek.

photo_camera A floridai Naplesből menekülők október 8-án Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy John Morales, az ismert meteorológus kedden élő adásban sírta el magát. Közben a kedd esti hírekben már több órás dugókra figyelmeztettek a hatóságok az államból menekülök nagy száma miatt, ami viszont azért jelent problémát, mert félő, hogy a katasztrófavédelem járművei nehezebben tudnak majd csak közlekedni emiatt.

Ádám kedden napközben még arról írt, hogy bár a hírekben folyamatosan a figyelmeztetéseket hallani, a nagynénjén semmiféle aggodalom nem látszott. “It’s just Florida things. It happens all the time. We deal with this like every other time” – mondta erről a rokona. Ennek ellenére kedd estére a nagynénje lakásából átmentek egy régi barátjuk lakásába, ami ugyan szintén a kitelepítési zónában van, de biztonságosabbnak gondolták: ötemeletes beton társasház negyedik emelete, hurrikánbiztos megerősített ablakokkal és ablak nélküli fürdőszobával.

Helyi idő szerint kedd este kilenckor írt feljegyzésében így írta le a helyzetet:

„A vihar előtti csend. Szó szerint: délelőtt kicsit felhős volt az ég, délben vakító napsütés, a levelek alig rezdülnek a fákon, most már néha csepereg egy kis eső. A levegőben érezhető egyfajta feszültség. Az idő elkezdett elromlani, egyre többet fúj a szél, egyre többet esik az eső és ez csak egyre rosszabb lesz holnap estig amikor a hurrikán közepe, a »szeme« eléri a partot.”

Mint írta, az előrejelzések szerint 5 méter magas vihardagály és 180 kilométer per órás szél érkezik majd ekkor hozzájuk. Mindkettő potenciális életveszély, de az elsőhöz hozzájön még kb 12-15 hüvelyk (200-300 mm) eső, vagyis akkora víz jön amihez képest Helene a maga 5-8 láb surge-ével vasárnapi teadélután volt, teszi hozzá.

„Mi itt jó hangulatban várjuk a hurrikánt: a feleségem, a nagymamám és a barátnője társaságában várjuk holnapra a nagynénémet aki ma dolgozott és lehet hogy holnap is fog mielőtt átjön. Innen már nincs hova menni: a shelterek már bezártak és nem fogadnak új jelentkezőket. A hidakat holnap végleg lezárják. Innen már nincs más, mint várni és bízni a sorsunkban. Ez elég patetikusan hangzik, de tényleg nincs semmi más amit tehetnénk egy ilyen soha nem látott katasztrófa előtt. Áram és internet még van. Amíg van, folyamatosan olvassuk a híreket, írunk az aggódó barátoknak és családtagoknak. Holnap kezdődik a buli. Folytatása következik” – zárta a levelét.