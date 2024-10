Kemény Lili nyerte a Margó-díjat

„Nem” című regényével Kemény Lili nyerte el idén a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjat, amit az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál megnyitóján adtak át.

A 31 éves Kemény áprilisban járt a 444 stúdiójában, a vele készített podcastünket itt lehet meghallgatni. A regényből a 444 is közölt egy részletet.

A Margó-díjat tizedik alkalommál adták át. Az elismerés célja, hogy felhívja a figyelmet az első prózakötetes szerzőkre, és ezen keresztül is népszerűsítse a hazai kortárs irodalmat.

Keményt egy négytagú szakmai zsűri választotta ki. A zsűri tagja volt Antal Nikolett (Fiatal Írók Szövetségének volt elnöke), Czinki Ferenc (Szépírók Társasága elnöke), Ott Anna (Hadik Kávéház, Margó Irodalmi Fesztivál) és Valuska László (Margó Irodalmi Fesztivál, Könyves Magazin).

Valuska laudációja szerint „a Nem mindenféle értelemben határsértő regény: az énelbeszélés, az egyén és a politika, a családi mitológia, a testiség, a valóság és a fikció és az elbeszélhetőség határait kutatja. Határsértő az olvasói elvárásokkal szemben is. Kemény Lili az én-feltárás és a szembenézés során olyan nyelven szólal meg, ami Freudról, az alkotásról és az elbukásról, a finoman szólva is összetett párkapcsolatairól, a drogozásról és a szexről hasonlóan képes beszélni”.

Kemény a díjjal 1 millió forintot, valamint kiemelkedő mértékű kereskedelmi- és médiatámogatást is kap. A Margó-díjas szerző a következő évben egy önálló esten mutatkozhat be a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében, továbbá próbafordítást, valamint publikációs lehetőséget is kap a Könyves Magazinon (www.konyvesmagazin.hu) egy éves tárcasorozat formájában.