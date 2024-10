Már több mint 150 nő állítja, hogy a Harrods luxusáruház tulajdonosa szexuálisan bántalmazta őket

További 65 nő számolt be arról, hogy a tavaly, 94 éves korában meghalt Mohamed Al Fayed, a Harrods luxusáruház egykori tulajdonosa szexuálisan bántalmazta őket, írja a BBC. A csatorna korábbi oknyomozásából az is kiderült, hogy az áruház akkori vezetése nem avatkozott közbe, sőt, segített az elkövetőnek eltussolni a cselekedeteit. Nem csak az alkalmazottak, korrupt rendőrök is segíthettek az üzletembernek.

photo_camera Fotó: CHRIS YOUNG/AFP

Eddig száz áldozat lépett ki a nyilvánosság elé, azonban a mostani vádak túlmutatnak a Harroddson. A BBC által megkérdezett nők közül többen azt állítják, hogy Al Fayed nevelőnőnek vette fel őket az oxtedi kastélyába, miközben nem is volt szüksége dadára. „A munka egyszerűen nem létezett” – mondta egy nő a BBC-nek, hozzátéve, hogy a házban töltött pár napja alatt kétszer találkozott a gyerekekkel, akikkel nem is léphetett kapcsolatba. Ehelyett minden alkalommal, amikor Al Fayed behivatta, szexuálisan zaklatta őt a birtok különböző helyszínein, például a fedett medencében, a kertben és a dolgozószobában.

A legkorábbi ismert eset 1977-ben történt Dubajban - nyolc évvel azelőtt, hogy Al Fayed megvette volna az áruházat -, a nő szerint a férfi személyesen zaklatta és fenyegette őt. A 65 nő közül 37-en dolgoztak a Harrodsnál, ők azt állítják, hogy az üzletember hasonló megfélemlítési taktikákat alkalmazott. Az áruház a BBC-nek azt írta, több mint 200 alkalmazott jelzett nekik, az ügyet házon belül próbálják kezelni.

Az Egyiptomban született Al Fayed az üzleti karrierjét odahaza a járókelőknek eladott szénsavas üdítőkkel kezdte. Üzletemberré válásában komoly szerepe volt a nővérének, aki egy dúsgazdag szaúdi fegyverkereskedőhöz ment feleségül, ezzel a testvére előtt egy új világ és hihetetlen lehetőség nyílt meg.

Az Egyesült Királyságba 1974-ben költözött, a Harrods irányítását 1985-ben vette át. A kilencvenes és kétezres években a brit közélet ismert figurája volt, rendszeresen hívták televíziós beszélgetős és szórakoztató műsorokba. Fia, Dodi a világtörténelem egyik leghírhedtebb autóbalesetében vesztette életét Diana hercegnével együtt 1997-ben Párizsban.