Magyarország-Hollandia 1-1, emberelőnyben úszott el a győzelem

A magyar válogatott 1984 után ismét veretlenül hozott le egy Hollandia elleni meccset, a Nemzetek Ligája 3. fordulójának péntek este Budapesten 1-1-et játszott a két csapat. A hollandok a 79. perctől emberhátrányban játszottak, van Dijket második sárga lappal állították ki. A csoport másik mérkőzésén Németország idegenben 2-1-re verte Bosznia-Hercegovinát.

photo_camera De Vrij és Varga Barnabás

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Sorozatban nyolcszor szenvedett vereséget a magyar válogatott Hollandiától a ma esti meccs előtt, ezeken 6-31-es gólkülönbséget hoztunk össze, csak az elmúlt négy tétmeccsünkön 21 gólt kaptunk tőlük; a legutóbbi győzelem harminc éve, az 1986-os mexikói vb selejtezőcsoportjában jött össze. A Nemzetek Ligája első két csoportmeccse sem sikerült Szoboszlaiéknak túl jól, egy németországi 0-5 után hazai pályán csak 0-0 jött össze Bosznia-Hercegovina ellen.

Az első bő tíz percben most is úgy tűnt, hogy folytatódik a rossz sorozat, és csak idő kérdése, hogy a hollandok mikor szereznek vezetést. Aztán fokozatosan tért magához a válogatott – most nem csak a második félidőre, mint a Svájc elleni Eb-meccsen –, Sallai a 17. percben, egy szöglet utáni lövéssel már kapufát is talált.

Aztán a 32. percben meg is szerezte a vezetést a magyar csapat, Nagy Zsolt labdájára érkezett Sallai, és közelről a kapu jobb oldalába lőtt.

photo_camera Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az első félidő eredménye maradt is ez a hatalmas holland mezőfölény ellenére (a labdabirtoklási arány 84:16 százalék volt), köszönhetően a jól záró védelemben és Dibusz kapusnak. A hollandok legnagyobb lehetősége egy nagyjából 8 méterről lőtt közvetett szabadrúgás volt Szoboszlai hatalmas hibája után (szabálytalanul végzett el egy kirúgást, kétszer ért bele a labdába), de azt is megúsztuk.

A második félidőben már határozottabban és a vezetés tudatában okosabban, nyugodtabban játszott a magyar csapat. Igaz, már csak a védekezésre jutott erő és figyelem, a második félidőben csak egyetlen kapura lövésünk volt, az sem talált kaput (a labdabirtoklásban feljöttünk 36:64 százalékra, a meccs egészében 26:74 százalék volt).

A hollandok továbbra is sokat támadtak, de ötlettelenül, főleg középen, mélyen belőtt labdákkal próbálták átjátszani a magyar védelmet, amely az előző meccsek zavarodottságából semmit nem mutatva állta a sarat. Igazi nagy holland helyzet nem volt, és miután a 79. percben a holland védő van Dijk megkapta a második sárga lapját, minden arra utalt, hogy harminc év után meglesz az újabb győzelem Hollandia ellen.

A vendégek azonban hiába kerültek emberhátrányba, a 83. percben Gakpo szabadrúgása után Dumfries egy nagyjából tízméteres fejessel egyenlített. A hátralévő időben egyik csapatnak sem volt komoly helyzete – meglepő volt, hogy az addig szervezetten játszó magyar válogatott mennyire nem tudott az emberelőnnyel élni –, így az ötperces hosszabbítással véget ért meccsen, amely utolsó perceiben Gera Dániel személyében újoncot is avatott a válogatott, maradt az 1-1-es döntetlen.

Magyarország-Hollandia 1-1 (1-0)

Magyarország: Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. (Botka, a szünetben) – Bolla (Gera, 89.), Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. – Szoboszlai, Sallai (Csoboth, 65.) – Varga B. (Nagy Á., 78.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Hollandia: Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, De Vrij (Malen, 77.), Van de Ven – Gravenberch, Reijnders, Q. Timber (G. Til, 77.) – Gakpo (Hato, 90.), Zirkzee (Brobbey, 77.), Simons (De Ligt, 81.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Gólszerző: Sallai (32.), ill. Dumfries (83.)

Sárga lap: Varga B. (13.), Fiola (77.), illetve van Dijk (76., 79.)

Kiállítva: Van Dijk (79.)

A magyar válogatott az elmúlt hat tétmeccséből továbbra is csak egyet nyert meg – a skótok elleni utolsó Eb-meccset –, emellett két döntetlenje és három veresége van.

Három forduló után a csoportot Németország vezeti 7 ponttal, második Hollandia 5-tel, a harmadik helyre a magyar válogatott lépett fel 2 ponttal, a negyedikre csúsztak a bosnyákok 1 ponttal. Hétfőn Boszniában játszanak Szoboszlaiék, alighanem azon a meccsen múlik, hogy melyik csapat csúszik vissza a Nemzetek Ligája B csoportjába.