Végre van magyar megfelelője az angol „cringe” kifejezésnek: József gazda

„Számomra annyira jó, tetszetős, amikor huncutkodásról van szó. A huncut az egy olyan játék, vicc, az egy nagyon jó, az egy édes, cuki dolog számomra” – mondta az RTL gazdás társkeresőjében József Gazda, akinek ahogy az előző évadban, úgy most is csak egy célja van: „megtalálni a puncit, akit nagyon szerethet”.

József egy nagyon izgalmas és közben egy szörnyen rosszul sikerült, komplex, mégis sztereotíp karakter, aki egyszerre tudja hozni a rosszabb vígjátékokból ismert perverz nagybácsi szerepét, azt aki mindenkinek megmarkolja a fenekét egy esküvőn, közben azonban szeret úgy is viselkedni, mint Alekosz, illetve mint egy olyan ministránsfiú, akit már a hittanról is kiközösítettek. Minden mondata iszonyúan mélyre megy, csak hunyorogva és borzongva lehet hallgatni. Erre mondják azt az angolban, hogy cringe, ami tökéletesen lefedi azt az iszonyatosan kínos és szégyenteljes, rettenetesen zavarbaejtő érzést, ami egyszerre válthat ki undort, feszengést és szekunder szégyent, de még fizikai tünetekkel is járhat, például kisebb hidegrázással. Ez az a kifejezés, aminek sajnos nem létezik magyar megfelelője, de a Házasodna a gazda elmúlt adásai után egyre magabiztosabban állíthatom, hogy a cringe szó helyett mostantól nyugodtan mondhatjuk azt is: József gazda.

Bár Józseftől az előző évadban szó szerint menekültek a nők, akikkel ismerkedni próbált, az RTL – valószínűleg nem ennek ellenére, hanem pont ezért – visszahozta a műsorba a saját bevallása szerint mélyen hívő, felsőlajosi epertermesztőt. Így József most további, maradandó károkat okozhat a hozzá érkezett nőkben és a nézőkben is, a szerinte szofisztikáltan megfogalmazott, valójában inkább teljesen értelmetlen megnyilvánulásaival. Ezeket az alábbiakban szó szerint idézem.

A hozzá castingolt három nő közül először a Diuska néven bemutatkozó eladó érkezett meg, aki szabadidejében diszkóban táncol. „Rögtön láttam azt a nagyon szép ruhát, azt a szép testet, jóformán olyan zavarba kerültünk mindketten, hogy alig tudtunk megszólalni” – mondta József, aki miután megtudta, hogy Diuska „háttértáncnak, ilyen erotikus táncnak” nevezte azt, amit a diszkóban szokott művelni, még azt is mondta vigyorogva: „oooohhhóóóóó”

„...tehát a táncról beszéltünk, csak azt nem tudom, hogy előtted minden probléma nélkül lehet-e Istenről beszélni” – vezette fel rögtön ezután a vallás témáját József, aki aggódott, hogy Diuska esetleg „megbotránkozik” azon, hogy ő hívő és „olyan közegbe jár”. Nem botránkozott meg, sőt, később jelezte, már gondolkodott azon, hogy vegyen egy Bibliát.

photo_camera Diuska és József Fotó: RTL

A közel három percig tartó mély ismerkedésnek az vetett véget, hogy odaküldték Józsefhez Erikát, akit a gazda egy levegős/lihegős „szhhiiiaa”-val köszöntött, majd kiszaladt belőle egy „aztamindenit”, miután belenézett a nő dekoltázsába. Erika hozott Józsefnek két tortát, egy sósat meg egy édeset, utóbbiból útközben elhagyott pár darabot, és kicsit rászálltak a legyek is, de ez nem akadályozta meg abban, hogy letörjön belőle egy részt, és azonnal József szájába tömje. „Kóstold meg itt a szélit” – mondta a nő, József pedig a következőképp összegezte később ezt a találkozást:

„Megpillantottam abban a ruhában, amiben jött, és az alakjára teljesen ráidomulva, és a mosoly, és a kezében finomság, rögtön megtömte a számat (...) szuper volt, tehát nagyon nagyon jó volt. (...) A torta szuper, tehát tökéletes, mingyá' elmélyed az ember benne, hogy na, na, Erika, na, akkor mit kapsz vele? Főz, süt, satöbbi, test, tökéletes, satöbbi, izé, minden. Tökjó! Nagyon jó! Tehát okés.”

„Remek ruhád van” – mondta József, miután lenyelte a tortát és újra belenézett Erika dekoltázsába. „Azért nem fogtad vissza magadat, mert úgy gondoltad, hogy Jóska amire vadászik, azt vegye már észre, hogy itt van előtte, igaz? Erre gondoltál!” – tette fel a kérdést, vagy állapította meg, vagy ki tudja mit csinált ezzel a mondatszerkezettel József, aki aztán kifejtette, hogy neki olyan nő kell, aki harcol érte.

photo_camera Erika és a ruhája Fotó: RTL

„...mert én ilyen mulya vagyok. Ilyen kis mamlaszka. A női dolgok felé. Valójában nem vagyok én, hogymondjam, de mégis, a kezdet, a kezdeményezés, vagy a nemtom, a bátorítás az kell. Meg még kell valami. Varázs” – mondta József, aki aztán belenézett Erika szemébe és azt mondta ismét kissé lihegve és izgatottan: „Barna szemek. Anyámnak is ilyen szemei voltak.”

photo_camera Erika és József kapcsolódnak Fotó: RTL

„Erika fantasztikus. Egyszerűen olyan valami helyzetet csinált, ami arra késztetett, hogy mi elképesztően közel voltunk végig. Hát ez csúnya dolog, de egymásra másztunk már ott. Akarjuk egymást, egyre közelebb akarunk kerülni egymáshoz, tehát ilyen nagyon jó varzás volt itten” – összegezte a helyzetet a kamerának József, majd Erika is elmondta tapasztalatait a közel öt percig tartó randi után. Szerinte „Józsi ilyen lelkiismeretes, ilyen hívő, teljesen normális ember. Kartaktán (sic!)”. Eközben Diuska is elmondta a műsorvezető Nádai Anikónak, hogy az tetszik neki Józsefben, hogy „nagyon kulturált”.