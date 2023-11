A punci szó hozta el a nők diadalát a Házasodna a gazdában

Nem terveztem még egy cikket írni az RTL-en éppen futó Házasodna a gazda 6. évadáról, de a keddi adásban olyasmi történt, ami átírja a műsor eddigi történetét.

Mészáros Juci már a hétfőn megjelent előzetes alapján megírta, hogy elhangzik majd ez a mondat Józsi gazda szájából, akit az egyik nő, Krisztina kérdezett meg arról, hogy mi az álma?

„Most megtalálni a puncit, akit nagyon szerethetek” - mondta Józsi.

Igen, az a Józsi, akinek a szavait hosszan idéztük első cikkünkben, ezek pedig teljesen más képet mutattak a gyerekeit egyedül nevelő, elvált férfiról:

„Fontos ez a döntés, de még fontosabb, hogy ez a döntés jó döntés legyen. Vajon sikerül? Remélem, hogy sikerül. Uram, atyám, uram, kérlek segíts! Te mindig figyelsz rám, uram. Te vagy az én erősségem, a váram, uram. Veled nagyon könnyű minden, de ez most éles helyzet, atyám. És a szívem, a szívem szaggatja, uram. De jó lesz, jó lesz, mert erre vágytam, köszönöm uram, hogy hozzásegítettél. És köszönöm azt az erőt, atyám, köszönöm, hogy ott az asztalnál velem leszel.”

És bár már a műsor eleje óta folyamatosan vannak apró jelek, amik arra utaltak, hogy Józsinak semmi máson nem jár az esze, csak AZON, a Józsi kegyeiért versengő nőket mégis sokkolta, amikor a szög ennyire nyilvánvalóan kibújt a zsákból. Hagyjuk is, hogy a folyton Istent emlegető Józsinak, aki megállás nélkül költeményekben beszél, hogy jöhetett ki az a szó a száján, hogy ,,punci”.

Viszont erre az egész jelentre olyan reakciót adott a még versenyben levő Krisztina és Tímea, hogy az nemcsak a műsort repíti végre 2023-ba és Európába, de egyértelmű jele annak is, hogy a magyar társadalom végre elindult a női egyenjogúság útján, még ha 'baby stepekkel' is.

Verseny a megalázásban

Pontosan hat évadja nézzük, ahogy a nők (és férfiak) egymást alázzák meg, hogy elnyerjék az éppen aktuális gazda szívét, aki ezzel úgy él vissza, ahogy azt nem szégyelli. De nem kell nagyon mélyen vájkálni a korábbi évadokban ahhoz, hogy erre példát találjunk. A most futó műsorban Gergő hozza az iskolapéldáját annak, hogy hogyan lehet nőket megalázni és aztán kikérni magának, amikor ezt rajta számon kérik.

Mint ahogy a másik cikkben is írtuk, Gergő, „a falu bikája” egy percig sem rejtette véka alá, hogy mi a célja a műsorral. Egészen biztosan nem „az igaz szerelem megtalálása.” Gyakorlatilag öt perc különbséggel smárol négyből három lánnyal, egy esetben úgy smacizza le Kírát a traktorban, hogy a többi három lány az utánfutóból nézi ezt végig.

Amikor pedig szóvá teszi Fanni, hogy azért annyira nem korrekt, hogy Gergő mindenkit kipróbál, ráadásul a többi lány szeme láttára, akkor Gergő előbb nagyon érdekesnek találja, hogy ez bárkit is zavar. Majd amikor az egyik lány elkezd bujtogatni Fanni ellen, a férfi öntudatára ébred és kirakja Fannit, mondván, hogy a lány rosszindulatú és nemcsak a többi lányba, de „belé is belé állt.” Miközben a műsor alatt készített interjúkból kiderül, hogy messze nem Fanni volt az egyetlen lány, akit sokként ért, amikor megtudta, hogy Gergő mindenkivel smacizik, ugyanis Gergő nagy "szerelme", Kíra is bevallja, hogy ez benne eléggé rossz érzéseket keltett, és csalódott, de nagyon fiatal kora miatt nem tudja magának megfogalmazni, hogy azért érzi ezt, mert megalázták, ezért benne is ragad a szituációban. Gergő a görénységét végül még azzal is megkoronázza, hogy úgy fekszik le Kírával, hogy a másik versenyben lévő lányt még haza sem küldte.



photo_camera Gergő és Kira.

A műsorvezető Nádai Anikó épp akkor érkezik Gergőhöz, amikor a kitett lány elindul haza, és elmeséli neki, hogy Gergő és Kíra lefeküdtek, ami szerinte nem oké. Ezután Anikó bármennyire is próbálkozik, nem tudja leplezni a Gergővel és Kírával folytatott örömködő beszélgetés alatt, hogy ő is mennyire kellemetlenül érzi magát Gergő viselkedése miatt.

Nők diadala

Na de térjünk vissza Józsi történetéhez. Miután elhangzik Józsi szájából a punci szó, amit a nő szó szinonimájaként használ, teljesen érthető módon Krisztina először lefagy.

- Most mi az álmod?

- Most megtalálni a puncit, akit nagyon szerethetek.

- Hát ööö.

- Hát így van, ez az igazság. Testet is akarok, nem viccelek. Olyan testet szeretnék, aki az enyém, én vagyok, akit dédelgethetek, akit nagyon szerethetek. Muszáj. Fontos. Ez az egy pont, amibe a legközelebb tud kerülni egy férfi a kincséhez, az ő szerelméhez.

- Akkor most kincset keresel, szerelmet vagy puncit? Mert nem mindegy.

- Nem, de én mindet keresem, és egyben keresem. Nem megyek el máshova b*szni. Nem megyek el szerelemért máshova. A kincsem is ő lesz.

- De ez annyira bántó.

- Hát neked az.

- Mikor te puncinak nevezel meg egy nőt. Mindjárt jövök.

- Igazad van.

photo_camera Krisztina rá sem bírt nézni Józsira a puncis beszélgetés közben.

Krisztinánál bekapcsol a második ösztön, ami a menekülés, de végül mégis visszamegy és kiosztja Józsit.

- Nem, tehát hogyha puncit keresel, akkor azt megkaphatod a pénzért, mert van belőle. Tudod, mit láttam benned? A tiszta lelkedet. És énbennem volt egy ilyen álomkép, hogy én úgy lennék a királynőd, de házvezetőnőd meg puncid nem. Semmiképp.

- Ez a te dolgod. Ez a te dolgod. Nekem pedig mind kell, tudod?

- Nem, tehát nem maga a szexszel van a gond.

- Én tudom.

- Tehát, hogy tudom élvezni, és vágyom rá, és vannak igényeim.

- Igen.

- De az mikor, csak te képes vagy punciként tekinteni egy nőre.

- Nem tudom, hogy miért különítetted el, három dologról beszéltem.

- Ezek összetartoznak.

- Te csak a puncit hallottad meg, ez a te bajod. Ezzel én nekem nem kell foglalkoznom.

Ami ezután történik az viszont még ennél is csodálatosabb. Krisztina a szálláshelyükig fut, ahol Tímea rögtön látja, hogy a nő fel van dúlva. Krisztina elmeséli mi történt, mire Tímea is nagyon kiakad és közli, hogy ő sem kíván Józsi „puncija” lenni.

Mindketten úgy döntenek, hogy összecsomagolnak és otthagyják Józsit. Ez egy olyan lépés, ami még nem fordult elő a műsor történetében, pedig ahogy Gergő esetében is láttuk, a megalázás gyakorlatilag állandó eleme a műsornak. Mégsem volt még olyan, hogy a nők összefogtak volna, hogy faképnél hagyják a helyzetével visszaélő férfit.

Józsi azonban eddigre már teljesen kiesik az istenfélő korábbi szerepéből, és ahelyett, hogy megpróbálná Krisztinával megbeszélni a dolgot, ő is visszasiet a szálláshelyre, hogy közölje Tímeával, hogy akkor vele megy az álomutazásra. Csakhogy éppen Tímea is pakol. Ezután köztük úgy folytatódik le egy beszélgetés, hogy Józsi semmibe veszi, hogy Krisztina is ott van a szobában, úgy tesz, mintha már nem is létezne.

Józsi és Tímea beszélgetése:

- Tímea, te fogod elvinni őt?

- Józsi, elmegyek én is.

- Te is elmész?

- Igen, elmegyek én is, Józsi.

- Most ezt komolyan mondod?

- Igen. Józsi, hogyha egy nőtársamnak úgy, olyat mondasz, ami őt nagyon mélyen megsérti, akkor nekem is mondanál előbb-utóbb olyat, és amit mesélt...

- Teljes igazságban tudod a történteket? Sok mindent körülírtam és mondtam neki, hogy nagyon nehéz döntés előtt állok, és nagyon fontos tudni számomra.

- Krisztina: Józsi, konkrétan puncinak neveztél.

- Állj!

- Krisztina: Tehát ne írd körbe.

- Állj!

- Konkrétan kérdezte tőlem, hogy mire van nekem szükségem? És elmondtam neki, hogy énnekem az én kincsemre, tehát én a szerelmemet keresem.

- Józsi, elhangzott a szádból? Hívtad puncinak? Őszintén hadd kérdezzem meg.

- Mindjárt mondom. Benne van a szerelmem, a punci, és a szellemi partnerem, a társam.

- Józsi! (megrázza a fejét) Olyan társadalomban élünk, amikor manapság a nő már csak egy punci. Érted?

- Ez nagy szomorúság. És ezért kérdezte, hogy kit keresek én? Mind a hármat.

- Hallgass meg kérlek! Ezért van ennyi egyedülálló nő. Érted? Mert mi nem csak puncik vagyunk.

- Igazad van, hát nem bizony.

- Érted? De Józsi, nem mondunk ilyet egy nőnek.

- Oké, ne ragadj te se nála, mert ő is leragadt ennél.

- De nem véletlenül ragadt le, mert ez annyira kompromittáló, és értem, hogyha már benne vagyunk egy párkapcsolatban, két éve is azt mondod, hogy szívem...

- Két év múlva?

- Amikor már annyira együtt vagyunk, annyira össze vagyunk hangolva, és kimondunk ilyet, megnevezzük így, játékosságból, de így.

- Feketén-fehéren ki tudtam mondani, majd nem fogja neked kimondani más, és majd egyszer csak meglepődsz rajta, hogy mégis az történt.

- Józsi, én sem mondok neked olyat, hogy nekem a lelked meg a farkad kell.

- Hanem az egész kell.

- Hah, nem Józsi, ezt így soha nem mondanám ki. Soha nem mondanám ki.

- Igazad van, ebben egyetértek.

- Jó.

- Nem tudok mit csinálni. Nagyon fáj, de teljesen igazad van és megértelek. Akkor köszönöm, hogy megismertelek.

Az, ahogy Krisztina és Tímea a kocsiban ülve mosolyogva, röhögve elhajtanak, az ő diadaluk: visszavettek mindent, amit Józsi elvett tőlük, és ők nyertek. A műsor egyheti adásában látott viselkedése alapján a néző joggal számíthatott volna arra, hogy Nádai Anikó érkezésére Józsi magába néz, és szörnyű bűntudattól szenved. De ehelyett Józsi még ennél is mélyebbre süllyed, és megmutatja az igazi arcát. Anikó - legalábbis a műsorból úgy tűnik - érkezése pillanatában egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy már egy nő sincs a tanyán, ezért Józsi narratívájából ismeri meg a sztorit, aki erősen kozmetikázza a történteket: Józsi Anikó előtt már nem mondja ki a punci szót, „nő alsó szervként” hivatkozik rá. Ennek ellenére Anikó rögtön leveszi, hogy valami gáz dolog történt. Csakhogy Józsi nem erről akar beszélni, hanem arról, hogy ha már mindkét nő itt hagyta, akkor ő visszahívná a harmadik nőt, Böbét, akit kirakott ki egy adással ezelőtt.

Anikó döbbenete nyilvánvaló és többször figyelmezteti Józsit, hogy ez nem egy jó irány:

- Vissza akarod hívni Böbét?

- Igen.

- Na most ha engem kérdezel, valami miatt úgy döntöttél, hogy Böbe az a nő, akivel valamiért nem tudod elképzelni az életed, és ezért őmellette nem döntesz, őt nem választottad, őt küldted haza.

- Így van.

- És nyilvánvalóan, ha most Timi itt lenne, akkor Timivel ülnél.

- Így van. Ezt aláírom most. Így van.

- Most visszahívnánk Böbét, akkor lehet, hogy emiatt kellemetlenül érezné magát.

- Nem mondtam, hogy nem. Én vállalom ezt. Igazad van.

- Jó. Józsi, akkor szerintem gondolnád át ezt még egyszer ezért, és hogyha úgy érzed, hogy biztos vagy a döntésedben, és úgy gondolod, hogy Böbe sem fogja ezt méltatlan módon megélni, akkor hívd föl és menjetek el vele az álomutazásra. Bízom benne, hogy igent mond.

- Nagyon köszönöm.

Az már nem derült ki a keddi adásból, hogy Böbe valóban igent mond-e a visszautasíthatatlanul gavallér ajánlatra, de sajnos feltehetően igen, hiszen ő nem tudta, mi történt a tanyán a távozása után.

Nem csak a nők

Mielőtt még elkezdődne a huhogás arról, hogy itt férfigyűlölet zajlik: a Házasodna a gazda idei évadában egyáltalán nem csak a nők viselkedtek korrektül. Kevin gazda ugyanis mindenkit leiskolázva megmutatta, hogy hogyan lehet normálisan kezelni a helyzetet még akkor is, ha egyszerre négy lány verseng a kegyeidért, és a műsor célja, hogy ezt végigkövesse. Kevin ugyanis másodikként hívja el a 18 éves Zsuzsit randizni, akivel gyakorlatilag azonnal egymásba szeretnek. Végtelenül naivan, de halálosan szerethetően.

photo_camera Kevin és Zsuzsi.

Kevin ezután elmegy még egy lánnyal randizni, de folyton Zsuzsi jár a fejében és az a zongoradarab, amit a lány játszott neki a randin.