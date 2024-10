Trump és Harris fej-fej mellett áll a csatatérállamokban egy friss közvéleménykutatás szerint

Friss közvélemény-kutatási eredményeket publikált az amerikai elnökválasztásról a Wall Street Journal. A felmérésben 7 csatatérállamban 600-600 regisztrált választót kérdeztek meg szeptember 28. és október 8. között, a kutatás hibahatára 4 százalékpont államonként.

Az eredmények alapján Kamala Harris négy államban vezet:

Arizona (47-45%),

Georgia (46-45%),

Michigan (47-45%),

Wisconsin (46-45%).

Donald Trump pedig háromban:

Észak-Karolina (46-45%),

Nevada (45-40%),

Pennsylvania (46-45%).

Amennyiben Harris győz ebben a négy csatatérállamban, és a többi eredmény a papírforma szerint alakul, megnyeri az elnökválasztást.

A New York Times által megrendelt augusztusi közvélemény-kutatásban Harris Michiganben, Pennsylvaniában és Wisconsinban is 4 százalékponttal vezetett Trump előtt. Azóta érezhetően csökkent a különbség, ráadásul Trump Pennsylvaniában át is vette a vezetést.

A kutatásban szakpolitikai kérdések is szerepeltek. A válaszadók szerint Trump jobban kezelné Harrisnél a gazdaságot (50-40%), az inflációt (50-39%) és a bevándorlást (52-36%), valamint jobban képviselné az amerikai dolgozókat (47-45%).

Harris pedig jobban kezelné Trumpnál a lakhatási válságot (45-42%) és az egészségügyet (48-40%), valamint jobban törődne a válaszadókhoz hasonló emberekkel (46-40%).

A választást azok a szavazók döntik majd el, akik egyelőre egyik jelöltet sem támogatják határozottan. A közvélemény-kutatók most az amerikaiak 16 százalékát sorolják ebbe a kategóriába. Ez jelentősen kevesebb, mint a márciusi 32 százalék volt.

Az amerikai elnökválasztást november 5-én tartják. A kampány hajrájához közeledik, ezt jelzi, hogy már Barack Obama volt elnök is elkezdett Harris mellett kampányolni.