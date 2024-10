Átírták a hivatalos oldalán Orbán pontatlan beszédét, ami így sem sikerült pontosra

Csütörtökön átadták az új Néprajzi Múzeum állandó kiállítását és az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. Így kezdte: „Két és fél éve, 2022 májusában jártunk itt utoljára, akkor nyitottuk meg az új Néprajzi Múzeumot. Vagyis ezt az épületet. Ha visszaemlékeznek, akkor az még a nagy menetelés időszaka volt. Akkor még a covid előtt voltunk, a járványok előtt, a háború előtt, a szankciók előtt és az infláció előtt.”

Az eseményről tudósító Szily László azt írta, hogy miután elhangzott ez a tévedés, a teremben pisszenés sem hallatszott. „Érezhető volt, hogy ez a leglojálisabb jelenlévőket is váratlanul érte. A jelek szerint ők is elég jól emlékeztek arra, hogy a covid meg a járványok 2020/21-ben történtek, a háború 2022 februárjában tört ki, és az első szankciós csomag is februári. Orbán is kifejezetten zavartnak tűnt pár pillanatig, a szokásosnál is lassabban intonált, de valahogy átlendült a dolgon és képes volt folytatni.”

photo_camera Orbán Viktor a Néprajzi Múzeum megnyitóján. Fotó: Németh Dániel/444

Orbán beszédeit a miniszterelnok.hu oldalon egy-két napon belül mindig közzéteszik, ezúttal is ez történt. Az október 10-ei beszéd azonban nem úgy került fel az oldalra, ahogy elhangzott. Először is a videót úgy vágták, hogy annak legelejét lecsippentették. Az a mondat, amelyben elárulja, hogy 2022 májusára gondol, kimaradt. Így legalább a videóban úgy tűnhet, hogy nem zavarodott össze a miniszterelnök.

link Forrás

A közzétett szövegben viszont van némi változás ahhoz képest, ami eredetileg elhangzott. Ott most ez áll: „Nagyjából két és fél éve, 2022 májusában jártunk itt utoljára. Akkor nyitottuk meg az új Néprajzi Múzeumot, vagyis ezt az épületet. Ha visszaemlékeznek, akkor az még a nagy menetelés időszaka volt, akkor még a COVID után voltunk, a járványok után, a háború előtt, a szankciók előtt és az infláció előtt.”

Tehát immár helyesen szerepel benne, hogy 2022 májusában nem a COVID előtt voltunk, hanem utána, az azonban még mindig hibás állítás, hogy a háború előtt lettünk volna, hisz már több mint két hónapja tartott Oroszország ukrajnai inváziója, és az első szankciók is életbe léptek már akkor. Ha további változások történnek a szövegben, frissítjük a cikket.