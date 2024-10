Vissza kellett szállítani Olaszországba az Albániába vitt menekülteket egy bírósági döntés miatt

Néhány nappal ezelőtt még maga Ursula von der Leyen méltatta az olasz-albán menekültügyi megállapodást, amelynek értelmében a menekültügyi kérelmeket Olaszországon kívül, Albániában fogják elbírálni, ahol két menekültügyi központot nyitottak az olaszok. Most azonban a terv végrehajtását egy bírósági döntés akadályozza.

Az Euronews szerint a menedékkérők első, 16 főből (10 bangladesiből és 6 egyiptomiból) álló csoportját szerdán vitte Albániába az olasz haditengerészet. Négyen közülük már visszatértek Olaszországba, vagy egészségügyi okok miatt, vagy azért, mert kiskorúak voltak. A római bíróság döntése értelmében a 12 fennmaradó menekültet is vissza kell szállítani, mert álláspontja szerint nem biztonságos a származási országuk. A kormány már be is jelentette, hogy fellebbezni fog az ítélet ellen.

A döntés után Giorga Meloni azt mondta, szerinte nem az igazságszolgáltatás feladata eldönteni, mely országok biztonságosak, ez a kormány feladata. Mint mondta, ha az olyan országok, mint Banglades és Egyiptom nem biztonságosnak minősítése azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden migráns kiesik az albániai programból, így az már nem valósítható meg.