Hosszú idő után először állítja kihívás elé október 23-a Orbán Viktort

„1956. október 23-a üzenete egyértelmű: ha egy nép kiáll saját szabadságáért, azt azért is teszi, hogy amennyiben küzdelme el is bukik, áldozata nem lesz és nem is lehet hiábavaló” – írta ünnepi közleményében az LMP. Úgy gondolják, az 56-os forradalom a biztosítéka annak, hogy a magyar nemzet mindörökké erőt tudjon meríteni a hőseiből, akik a szabadságukért küzdöttek.

Áldozatvállalásuk példát mutatott tisztességből és hazaszeretetből, és akik relatvizálni próbálják a honvédő küzdelmet, azok elárulják a hősöket, nem értik a nemzeti szuverenitás valódi értelmét és alkalmatlanok arra is, hogy éles helyzetben helyesen döntsenek. Az opportunizmus hosszú távon nem éri meg – zárta közleményét a párt.