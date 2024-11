Az OTP bejelentette, hogy januártól áthárítja a tranzakciós illeték nyári emelését a lakossági ügyfelekre

Az idei megszorítások egyik lépése volt az, hogy augusztus elsejétől a korábbi 0,3 százalék helyett 0,45 százalékos tranzakciós illeték terheli az átutalásokat és 0,6 százalék helyett 0,9 százalék az illeték a készpénzfelvételi tranzakciók után. A kormány akkor arról is döntött, hogy a lényegében adóemelésnek beillő intézkedést a pénzintézetek ez év végéig nem háríthatják át az ügyfelekre.

Az OTP az első adandó alkalommal viszont áthárít: a most közzétett, jövő január elsejétől érvényes kondíciós listái szerint a legnagyobb magyar banknál jelentősen nőnek a tranzakciós költségek jövőre. A Biztosdöntés.hu összesítése szerint a bank a hosszú hétvégén tette közzé hirdetményét, amely szerint a lakossági számláknál az átutalások díját a tranzakciós illeték emelésének megfelelő mértékben növelik.



Így bankon belül, más ügyfél számlájára a korábbi 0,3 százalék helyett 0,45 százalék, míg bankon kívül 0,35 százalék helyett 0,5 százalékos díjat alkalmaznak. A díj felszámítása az átutalás összegétől független, holott az illetékszabály a korábbi 20 ezer forint helyett immár 50 ezer forintban határozta meg azt az összeget, ameddig a lakossági utalások illetékmentesek lehetnek, írja a pénzügyi portál.



A bank a maximális díjmértékeket is jelentősen megemelte, a bankon kívülre indított forintátutalás költsége az eddigi 14 522 forint helyett akár 25 000 forint is lehet, ez egy 5 millió forintos vagy afölötti utalásnál lesz érezhető.



Az OTP a készpénzfelvétel díját is megemeli: belföldön saját ATM-ből a korábbi 159 Ft + 1,49 százalékos díj helyett 159 Ft + 1,79 százalékos díjat kell fizetni. Idegen ATM-ből belföldön a korábbi 1581 Ft + 0,6 százalék helyett 1581 Ft + 0,9 százalék lesz a díj.