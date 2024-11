Elaltatták Peanutot, az influenszer mókust

New York állam vadvédelmi hatósága a napokban lefoglalta, majd elaltatta Peanutot, akit közel 700 ezren követtek Instagramon. Gazdája, Mark Longo szerint az állat lefoglalásakor túlzott erőszakot alkalmaztak a hatóságok, akik azért döntöttek az állat elkobzása mellett, mert szerintük a mókus birtoklása illegális volt. Peanut mellett egyébként egy Fred nevű mosómedvét is lefoglaltak.

Longo egy lakásban élt a mentett állatokkal, a hatóságok szerint „így fennállt a veszettségnek való kitettség lehetősége”, sőt, a CBS azt írja, az egyik nyomozásban részt vevőt meg is harapta a mókus. Az állatokat veszettségre is tesztelték, de az eredményeket nem közölték, csak azt, hogy elaltatták a mókust és a mosómedvét is.

Az állatok lefoglalása után online petíció indult, amit több tízezren írtak alá, hogy követeljék Peanut és Fred visszaadását, de New York államban a vadállatok az állam tulajdonát képzik. Az állam törvényei szerint a vadállatok, így a mókusok mentésének csak egyetlen módja van, ha valakinek erre külön engedélye van. Longónak ezek szerint nem volt engedélye.