Orbán Viktor: „A magyar egy olyan nép, amely a békében jó, a háborúban kevésbé”

Orbán Viktor „a sors kezét” látja abban, hogy hat évvel ezelőtt éppen Kirgizisztánban vették fel Magyarországot a Türk Tanácsba – erről beszélt a miniszterelnök a közép-ázsiai országban a Magyar Nemzet írása szerint. Mondjuk furcsa, hogy a sors kezéről beszél, hiszen leginkább az ő keze volt benne, amikor 2018-ban titkolózva utazott Biskekbe azzal, hogy a Nomád Világjátékok megnyitójára megy, hogy aztán a helyi sajtóból kiderüljön, valójában egy hivatalos úton vesz részt és csatlakoztatja Magyarországot az ázsiai szervezethez. De nem a sorsozás volt a legmeredekebb orbáni megszólalás az idei tanácsülésen.

Orbán azt is mondta, hogy a „magyar egy olyan nép, amely a békében jó, a háborúban kevésbé. Békében tudunk jól teljesíteni, és örülünk, hogy Kirgizisztán is a béke oldalán áll, s így mindketten tagjai vagyunk a globális békepárti többségnek, és dolgozunk is meg imádkozunk is azért, hogy a béke minél hamarabb elérkezzen”.