Megérkeztek az első fotók a Kirgizisztánban tárgyaló Orbán Viktorról

Bár Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár korábbi tájékoztatásából nem derült ki, hogy Orbán Viktor nem csak a Nomád Világjátékok megnyitójára, hanem hivatalos látogatásra utazik Kirgizisztánba, a helyi sajtóból azért végül csak kiderült. A játékok elkezdődtek, a magyarok megérkeztek, Orbán Viktor pedig a Török Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsának konferenciáján jelent meg Cholpon-Atában. Az ülésen részt vett Recep Tayyip Erdogan török, Savkat Mirzijojev üzbég, Nurszultán Nazarbajev kazah és Szooronbaj Zseenbekov kirgiz államfő, valamint Ramil Hasanov, a Türk Tanács főtitkára.

„Magyarország készen áll a magyar-türk együttműködés új fejezetének megnyitására”

- ezt mondta Orbán Viktor az ülésén hétfőn.

Meg ezt is: „Magyarország mindig is figyelemmel kísérte a türk identitású országok együttműködését. A modern világban is megőrzi nyelvét, kultúráját, hagyományait, tiszteli, ápolja türk gyökereit. Az a nép lehet erős, amely büszke nemzeti identitására”.



Hozzátette:

„Megdőlt az a régi világrend, amelyben a tőke és tudás Nyugatról áramlik Kelet felé, az új világrendben a Keleten felemelkedő államok meghatározóak”.

Orbán Viktor miniszterelnök felszólal a türk nyelvű államok együttműködési tanácsának VI. ülésén a kirgizisztáni Csolpon-Atában 2018. szeptember 3-án.

Savkat Mirzijojev üzbég, Nurszultán Nazarbajev kazah, Szooronbaj Zseenbekov kirgiz, Recep Tayyip Erdogan török és Ilham Alijev azeri elnök, valamint Orbán Viktor miniszterelnök a türk nyelvű államok együttműködési tanácsának VI. ülése előtt a kirgizisztáni Csolpon-Atában 2018. szeptember 3-án.

Szooronbaj Zseenbekov kirgiz elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt.

Orbán Viktor miniszterelnök felszólal a türk nyelvű államok együttműködési tanácsának VI. ülésén.

Recep Tayyip Erdogan török és Savkat Mirzijojev üzbég államfő a magyar miniszterelnök mellett.