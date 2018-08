Orbán Viktor hivatalos látogatást tesz Kirgizisztánban

A kirgiz elnök, Sooronbay Jeenbekov meghívására két napos hivatalos látogatást tesz a magyar miniszterelnök az országban - erről az elnök hivatala értesítette a kirgizisztáni sajtót.

Korábban már írtuk, hogy Orbán Viktor részt vesz a Nomád Világjátékok megnyitóján, de arról eddig nem volt szó, hogy a szeptember másodika és negyedike közötti látogatás hivatalos lesz. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár hétfőn tájékoztatott a szervezés alatt álló főbb kormányfői programokról, ekkor úgy fogalmazott, Orbán Viktor Kirgizisztánba utazik, ahol részt vesz a Nomád Világjátékok programjain Kazahsztán, Azerbajdzsán, Törökország és Üzbegisztán vezetőinek társaságában.

Mint most kiderült, a világjátékok megnyitója mellett részt vesz a Török Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsának konferenciáján is Cholpon-Atában. Kirgizisztán elnöke és Orbán Viktor szeptember negyedikén tárgyalnak, a megbeszélés után várhatóan sajtótájékoztatót tartanak. A magyar miniszterelnök az ország más vezetőivel is találkozik látogatása során.