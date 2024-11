Titkos anyagokat lophattak el a Védelmi Beszerzési Ügynökségtől

Minden jel arra utal, hogy ismeretlen támadók az Inc. Ransomware nevű zsarolóvírus segítségével ellopták a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) anyagait a cég fájlszerveréről, majd titkosították magát a szervert, és ötmillió dollárt követelnek azért, hogy a dokumentumokat visszaadják. Bizonyítandó, hogy az anyag náluk van, 46 képernyőfotót tettek közzé. Ha nem kapják meg a pénzt, publikálják a többit is. Nemzetbiztonsági szempontból extra érzékeny anyagokról van szó, védelmi beszerzésekről, belső levelezésekről, a magyar haderő valós képességeiről.

A támadást egy negyedik vagy ötödik generációs zsarolóvírus okozhatta. Ez leegyszerűsítve úgy működik, hogy a hálózat sérülékenységét kihasználva az áldozat (jelen esetben a Védelmi Beszerzési Ügynökség) fájlszerverébe betörnek, letöltik az fájlokat, majd az egészet titkosítják, kizárva onnan az áldozatukat. Ő többé nem fér hozzá a dokumentumokhoz, hiszen a kulcs a támadóknál van. A kiberbiztonsági fenyegetésekkel foglalkozó szakemberek határon innen és túl november 6-án már tudhatták, hogy megtámadták a VBÜ-t, az első, teaserszerű képernyőképeket a konkrét bizonyítékokról pedig november 8-án tették közzé, elvileg „motivációként”, hogy fizessen az állami cég. Ezek egyben bizonyítékul is szolgálnak arra, hogy valóban a támadóknál van a fájlszerver tartalma, amiről azt állítják, hogy ellopták.

