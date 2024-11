Tíz ember meghalt Odesszában az orosz rakétacsapás miatt

A helyi hatóságok szerint legalább 10 ember meghalt és 39-en megsebesültek, miután az oroszok az dél-ukrajnai Odesszát lőtték. A halottak között hét rendőr, két helyi lakos és egy orvos van - közölte Oleh Kiper, az Odessza regionális katonai közigazgatás vezetője. A sebesültek és kórházba szállítottak között gyerekek is vannak.

Az ukrán légierő szerint dél körül lelőttek egy orosz Iszkander-M rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát a fekete-tengeri kikötőváros felett, de a rakéta roncsai így is halálos sebesüléseket okoztak.

photo_camera Fotó: OLEKSANDR GIMANOV/AFP

Volodimir Zelenszkij elnök megerősítette, hogy a rakéta egy parkolóban landolt, megrongálva egy egyetemet, egy közigazgatási épületet és egy lakóparkot. Az ukrán katasztrófavédelem megosztott néhány felvételt, amik az áldozatokról és a rombolásról készültek az orosz rakétatámadás után.

Az oroszok már csütörtök este is lőtték Odesszát, akkor a város központjában egy többszintes lakóépület megsemmisült, lakások gyulladtak ki, és rongálódtak meg, továbbá mintegy 30 gépkocsi is károsodott. Annak a támadásnak egy halálos áldozata és tíz sebesültje volt. Valamint több mint 40 ezer ember maradt fűtés nélkül, mivel a támadásban a központi fűtés fő vezetéke is megsérült. (Moscow Times/Pravda)