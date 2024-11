Több millió eurónyi értéktárgyat vitt el egy fegyveres banda egy francia múzeumból

Arany- és elefántcsont figurákat és smaragddíszeket vitt el egy fegyveres banda egy közép-franciaországi város múzeumából csütörtökön, írja a Guardian.

A négytagú banda motorokkal érkezett a Hiéron Múzeumhoz Paray-le-Monial városában. Hárman behatoltak a múzeumba, egyikük pedig kint maradt őrnek. A bandatagok több lövést is leadtak, majd a múzeum leghíresebb tárgya, a Krisztust ábrázoló 1904-es Via Vitae felé vették az irányt.

Az 1904-ben készült darabot a francia kulturális minisztérium nemzeti kincsként tartja számon, becslések szerint akár 7 millió eurót is érhet. A Via Vitae egy 138 figurás installáció, amely gyémántokkal és rubinokkal van kirakva márvány és alabástrom alapokon. A banda több ilyen figurát is elvitt.

Jean-Marc Nesme polgármester szerint az eset nagy veszteség a városnak és Franciaországnak egyaránt. Elmondása szerint a rablás ideje alatt húsz látogató volt jelen, akiket a földre kényszerítettek. A Hiéron Múzeumot az utóbbi években többször is kirabolták. 2017-ben két aranykoronát vittek el, és 2022-ben is megkísérelték az intézmény kirablását.