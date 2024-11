Nem sok jót ígér Ukrajnának Trump lehetséges különmegbízottja

A Reuters azt írja, forrásai szerint Richard Grenell neve merült fel amerikai különmegbízottként az orosz–ukrán konfliktus ügyében. Grenell számos diplomáciai pozíciót töltött be pályafutása során. Volt már berlini nagykövet, illetve az utóbbi években a szerb–koszovói tárgyalások különmegbízottja volt. A kettő között négy évig ő volt a hírszerzés vezetője (DNI), akinek mind a 18 hírszerző ügynökség – köztük a CIA és az NSA – jelentett.

photo_camera Richard Grenell Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Jelenleg nincs különmegbízott, aki kizárólag az orosz–ukrán konfliktus megoldásával foglalkozna, de Donald Trump megválasztott elnök fontolgatja a szerepkör visszaállítását a források szerint.

Ha lesz ilyen pozíció, és azt tényleg Grenell tölti majd be, az óvatosságra intheti Ukrajna vezetőit. A Bloomberg júliusi kerekasztal-beszélgetésén például azt mondta, „autonóm zónákat” kellene létrehozni a konfliktus rendezése érdekében. Azt is jelezte, hogy nem támogatná Ukrajna NATO-csatlakozását a közeljövőben, ugyanúgy, ahogy a legtöbb Trump-közeli hangadó sem. Grenell aktívan kampányolt Trump mellett, olyannyira, hogy a külügyminiszteri poszt egyik várományosának is tekintették. Azt a posztot azonban végül a republikánus szenátor, Marco Rubio kapta meg.