Már 11 százalékkal jár a Fidesz előtt a Tisza

Három héttel az előző mérése után, november 20. és 26. között 1200 főt kérdezett meg a Medián, ennek eredményéről a hvg.hu számolt be. A lap azt írja, az előző felméréshez képest most a leginkább szembeszökő változás, hogy a Fidesz szavazóinak száma öt százalékponttal csökkent a teljes lakosság körében, 32 százalékról 27-re. Eközben a Tisza tábora nem változott, jelenleg a magyar felnőtt lakosság 34 százaléka szavazna a pártra, ahogy október legvégén is.

Akkor 7 százalékkal előzte a Tisza a Fideszt a biztos szavazóknál, most már 11 százalékpontos a különbség. A Tisza 1 százalékpontot javítva 47-en áll, a Fidesz hármat rontva 36-on.