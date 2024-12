Döntött a Fővárosi Törvényszék: Nem jár női nyugdíj a transz nőnek

A Fővárosi Törvényszék kedden határozatot hirdetett egy transz nőnek, G. V. A.-nak az ügyében, aki azt próbálta elérni, hogy ő is jogosult legyen a nők kedvezményes öregségi nyugdíjazási lehetőségére, a “Nők 40”-re, vagyis negyven év munka után nyugdíjba vonulhasson. G. V. A. Budapest Főváros Kormányhivatalát perelte be, miután az elutasító határozatot hozott az ügyében. A törvényszék most elutasította G. V. A. keresetét.

A tanácsvezető bíró a rövid, mindössze pár perces indoklásban arról beszélt, hogy jelen esetben az eredeti közigazgatási eljárásban történteket vizsgálták felül, az ügy érdemébe nem mentek bele, tehát nem foglaltak állást arról, hogy a felperes jogosult lett-e volna a Nők 40-re, vagy sem

2023 nyarán a Veszprémi Törvényszék hozott egy nagy nyilvánosságot kapott döntést egy hasonló ügyben. Abban az ügyben Elvira, a Háttér Társaság nevű civil szervezet transz ügyfele a Fejér Megyei Kormányhivatalt támadta meg a bíróságon, miután kiderült, hogy a nyugdíjfolyósító férfiként tartja nyilván őt annak ellenére, hogy 2013 óta hivatalos iratai szerint is nő. A Veszprémi Törvényszék Elvirának adott igazat, ezzel megnyitva az utat az előtt, hogy ha majd meglesz a negyven év munkaviszonya, nyugdíjba mehessen.

A per megnyerése után a Háttér Társaság közleménye emlékeztetett rá, hogy “az Európai Unió Bírósága már 2006-ban, egy brit transznemű nő esetében kimondta: a nemi alapú diszkriminációt a szociális biztonság terén is tiltó EU-s irányelv alapján a transzneműekre az új nemük szerinti nyugdíjkorhatár vonatkozik”.

A Veszprémi Törvényszék határozatát akkor felháborítónak nevezte Selmeczi Gabriella, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, aki a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: reméli, hogy a Fidesz-KDNP áttekinti a vonatkozó törvényeket, és ha kell, módosítja azokat. Egy ideig úgy tűnt, hogy Selmeczinek igaza lesz, mert Gulyás Gergely és Semjén Zsolt közösen benyújtottak a parlamentnek egy módosítási javaslatot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényhez.

A módosítás lényege az lett volna, hogy csak azokat illesse meg a korkedvezményes nyugdíjazási lehetőség, akik “nőként” dolgoztak 40 éven keresztül. Az indoklás úgy szólt, hogy “a módosítás egyértelművé teszi azt, ami a jogalkotó eredeti szándéka és a józan ész alapján eddig sem volt kétséges, hogy a “nők 40” kedvezményes nyugdíjjogosultság azokat illeti meg, akik “40 évig nőként dolgoztak.” Semjénék azt is írták az indoklásukban, hogy “még a magyar szabályozástól idegen, a nemváltást szinte már tetszés szerint lehetővé tévő országokban is elképzelhetetlen, hogy egy a nők társadalomban játszott kiemelkedő szerepét elismerő jogosultság visszaélésszerűen járhasson azoknak is, akik adott esetben férfiként 39 év munkaviszony után hirtelen nőnek érzik magukat.”

A módosítás azonban nem futott végig, 2023 őszén Gulyás és Semjén a javaslatuk visszavonását kérték.

A Háttér Társaság szerint a javaslat elfogadása szembement volna az Európai Unió Bíróságának döntésével és az Európai Unió jogába ütközött volna, így Magyarországnak akár egy kötelezettségszegési eljárással is szembe kellett volna néznie miatta.

A Fővárosi Törvényszék keddi határozata ellen fellebbezni nem lehet, de a fordulhat a Kúriához felülvizsgálatért.