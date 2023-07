Selmeczi Gabriella törvénymódosítást ígért amiatt, mert egy bírósági ítélet szerint a transzneműek is elmehetnek 40 év után nyugdíjba

Selmeczi Gabriella felháborítónak nevezte a Veszprémi Törvényszék ítéletét, mely szerint a transzneműek is élhetnek a korkedvezményes nyugdíj lehetőségével. A Fidesz frakcióvezető-helyettese a Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogy az ügy azt bizonyítja, igenis létezik LMBTQ-propaganda.

Selmeczi szerint az eset nem maradhat válasz nélkül, és reméli, hogy a Fidesz-KDNP áttekinti a vonatkozó törvényeket, és ha kell, módosítja azokat. Szerinte az ítélettel provokálják a törvényhozói akaratot. Ezt pedig nőként is kikéri magának.

photo_camera Selmeczi Gabriella Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A bíróság még a múlt héten döntött úgy, hogy a transzneműek is élhetnek a Nők 40 program biztosította korkedvezményes nyugdíj lehetőségével, vagyis negyven év munka után nyugdíjba vonulhatnak.

Az Európai Unió Bírósága már 2006-ban kimondta, amit most a Veszprémi Törvényszék is: a transznemű nők is jogosultak a nőknek járó korábbi nyugdíjra. A „Nők 40” fideszes választási ígéret volt, a Fejér Megyei Kormányhivatal a perben gyereknevelésre és családfenntartásra hivatkozott – de azt nem tudták megmondani, akkor miért jár egyedülálló, gyermektelen nőknek is a nyugdíjkedvezmény.



Elvira, a Háttér Társaság ügyfele bőven a nem- és névváltoztatást ellehetetlenítő 33-as előtt kérte neme jogi elismerését, így a hivatalos iratai szerint is nő. A születési anyakönyvi kivonatában, a személyi igazolványában és a TAJ-kártyáján is nőként, női névvel szerepel. A nyugdíjfolyósító viszont még 2021-ben is férfiként tartotta számon, és az azóta hatályba lépett transzfób törvényre hivatkozva nem voltak hajlandóak átvezetni a módosítást.



A Háttér Társaság most pert nyert a Fejér Megyei Kormányhivatal ellen, Elvira két év múlva, 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehet.

