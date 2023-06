Strasbourgi bíróság: Jogsértő a magyar transztörvény

Az Emberi Jogok Európai Bírósága csütörtökön kimondta, hogy Magyarország megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét azzal, hogy nem biztosítja a nem- és névváltoztatás lehetőségét a transz embereknek.

Az úgynevezett 33-ast még 2020-ban, a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet közben nyújtotta be a kormánypárt, és azt nyilvánvalóan el is fogadták. Azóta az anyakönyvi nyilvántartásban megjelent a születési nem fogalma, amit az „elsődleges nemi jelleg és kromoszóma alapján meghatározott biológiai nem” szerint határoznak meg. Ez az adat nem megváltoztatható. A törvény azóta is ellehetetleníti a nemváltó műtétek jogi elismerését és a magyarországi transznemű embereket, a panaszokkal az Alkotmánybíróság nem foglalkozik.

Ezért ment a Transvanilla Transznemű Egyesület Strasbourgig: ügyfelük még a 33-as előtt kérvényezte a nem- és névváltoztatást, de akkor azt a hatóságok jogszabályi hiányosságokra hivatkozva elutasították, később pedig már az új törvény miatt nem próbálkozhatott. A strasbourgi bíróság szerint a kérelmezőt súlyos lelki és egészségügyi kár érte, és a kormány súlyos szabálytalanságot követett el, amiért a magánéletével és személyes identitásának elismerésével magára hagyta. A döntés szerint a transzfób törvény sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét, ami az egyének nemi identitását védi. A Fővárosi Törvényszék elismerte a jogsértést.

Az egyezmény a jog hatékony gyakorlásához szükséges új intézkedéseket, jogszabályi keretet és jogorvoslati eljárásokat ír elő.